Un cuatro veces campeón de la NBA arrasa como DJ en una conocida discoteca de Barcelona

DJ Diesel aterriza en Pachá Barcelona para ofrecer una sesión inolvidable. Este es el nombre artístico del legendario pívot de la NBA Shaquille O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA y medallista de oro olímpico, quien se ha consolidado como uno de los DJs más reconocidos a nivel mundial.

Shaquille O´Neal como dj en barcelona

Shaq llegó acompañado por su hijo Myles, de 28 años, quien también se dedica a la música y fue el encargado de abrir la noche. Con su imponente estatura de 2,16 metros y 140 kilos, Shaquille no pasó desapercibido al presentarse en Pachá Barcelona, donde sus mezclas de bass, techno y toques de hip-hop cautivaron a una audiencia entregada.

@Robertantonphoto Shaquille O'Neal pinchando su sesión de techno en Pacha Barcelona

Tras dejar las canchas, O’Neal encontró en las tornamesas su nueva pasión. Su salto a la fama en el mundo de la música electrónica ocurrió en 2019 con su actuación en Tomorrowland, donde también sorprendió bailando entre el público. DJ Diesel ha trabajado junto a grandes figuras del género, como Steve Aoki.

El fenómeno no es exclusivo de Shaq: otros atletas de élite han hecho la transición a la música electrónica. El ex piloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari se reinventó como productor y DJ bajo el alias Squire, formando el dúo Pole Position junto al francés Loïc Le Joliff, mezclando influencias de jazz, soul y funk en sus sets.