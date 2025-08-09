Toto Wolff hurga en la herida de Hamilton: "George fue el piloto más fuerte"

Lewis Hamilton atraviesa momentos complicados, incluso durante el receso de verano. Tras su peor actuación del año en el Gran Premio de Hungría, donde terminó duodécimo y sumó un nuevo cero en el Mundial de Pilotos, llegó a sugerir que Ferrari debería reconsiderar a sus pilotos, describiéndose a sí mismo como “inútil”.

PA / Cordon Press Lewis Hamilton suma 109 puntos y es sexto en el Mundial de pilotos.

la peor temporada de lewis hamilton

Ahora, Toto Wolff, jefe de Mercedes, aumentó la presión en un vídeo de análisis de mitad de temporada para los seguidores oficiales del equipo. Wolff destacó que George Russell fue el piloto más destacado de las “flechas plateadas” en la campaña pasada, cuando compartía escudería con el heptacampeón mundial.

las declaraciones de toto wolf

“El año anterior pudimos observar la gran velocidad y consistencia de George. En términos de resultados, fue el piloto más fuerte,” afirmó Wolff. Además, agregó que Russell ha asumido con naturalidad el rol de piloto principal en Mercedes y ha superado las expectativas.

El directivo también elogió la capacidad de Russell para sacar el máximo rendimiento incluso cuando el auto no es competitivo. “Siempre puedes confiar en George. No podría pedir un mejor piloto número uno,” sentenció Wolff.

Las estadísticas respaldan el dominio de Russell. Aunque ambos pilotos ganaron dos carreras cada uno en la temporada pasada, la victoria de Hamilton en Spa fue consecuencia de la descalificación de Russell, que cruzó la meta primero. En la clasificación general, Russell terminó sexto con 245 puntos, superando a Hamilton, que quedó séptimo con 223.

En enfrentamientos directos, Russell superó a Hamilton por 5-1 en carreras sprint y 19-5 en Grandes Premios, consolidando su posición como el piloto líder dentro del equipo Mercedes.