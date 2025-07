Guardiola termina abucheado en Manchester después de que Oasis le dedicara una canción: "¿A quién c*** estáis pitando?"

El reencuentro de Oasis ha sido sin duda uno de los más esperados por todos los amantes de la música. Ahora los hermanos Gallagher están de gira y su última para ha sido en Manchester, su ciudad natal. Un concierto más que esperado y que no tuvo el final esperado ni para los músicos ni para uno de los asistentes.

Por muchos es sabido que Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, es un gran fan de Oasis, tanto como los hermanos del español. Por eso, Liam Gallagher, aprovechó la oportunidad de dedicarle una canción: 'D'You Know What I Mean'.

"Quiero dedicarle esto al mejor entrenador de todos los tiempos, el señor Pep Guardiola". Empezó diciendo el cantante. Fue en ese momento fue cuando se empezaron a escuchar los abucheos. A lo que su hermano, Noel Gallagher respondió tajante: "¿A quién coño estáis abucheando? ¿A quién coño estáis abucheando?".

En ese momento la cámara enfocó a Guardiola y se pudo ver su rostro en las grandes pantallas. Un Pep Guardiola que estaba acompañado de su bufanda y camiseta del City. A pesar de los abucheos también recibió aplausos y el técnico del equipo inglés disfrutó del concierto con los más de 70.000 asistentes.