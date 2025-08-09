Guardiola confirma la lesión de Rodri: "Volverá después del parón de selecciones"

Rodri Hernández se ha vuelto ha lesionar. El jugador del Manchester City que estuvo alejado de los terrenos de juego durante la temporada pasada tendrá que volver a esperar para ayudar a su equipo. El español cayó lesionado durante el Mundial de Clubes en su partido contra el Al Hilal.

"Está entrenando mejor desde hace dos o tres días y esperamos que esté después del parón de selecciones", confirmó Pep Guardiola. Lo cierto es que el centrocampista llega de una lesión muy larga y necesita un periodo de adaptación: "Lo importante es que no le duela. No queremos entrar en la dinámica de volver y lesionarse, volver y lesionarse".

Ahora a Rodri tan solo le queda esperar para recuperarse de sus molestias en la zona de la ingle. De confirmarse los plazos que dio el técnico catalán, el jugador se perdería los partidos de Premier ante Wolves, Tottenham y Brighton.