Víctor Muñoz y Mosquera muestran "orgullo" por su primera concentración con la absoluta

Víctor Muñoz y Cristhian Mosquera, dos de las cuatro caras nuevas, junto a Joan García y Ander Barrenetxea, citados por el seleccionador Luis de la Fuente para los amistosos ante Serbia y Egipto, mostraron "orgullo" y felicidad a su llegada a la primera concentración con la absoluta.

"Es un sueño, un orgullo. Estoy muy agradecido con la oportunidad y voy a intentar hacer lo máximo que pueda para el equipo", dijo Víctor Muñoz a su llegada a la Ciudad del Fútbol a los medios de la Real Federación Española (RFEF).

EFE Víctor Muñoz en la concentración de la Selección Española

El extremo, que está brillando en su primera temporada en Osasuna, aseguró que dará todo lo que tiene para ganarse continuidad en la selección: "Vengo a intentar aprender cada día, conocer a mis compañeros, integrarme lo antes posible e intentar jugar cada partido al máximo y dejarme la piel por la camiseta".

En la misma línea se expresó Mosquera, defensa del Arsenal, que da el salto desde la sub-21, en la que era capitán. "Estoy bastante contento de estar con este grupo de jugadores. Es un sueño. Llevo bastante tiempo en las inferiores y ahora conseguir estar en el primer equipo es una alegría inmensa", subrayó.

El primero de los dos partidos de la selección española se jugará en La Cerámica, en Villarreal, donde Mosquera tiene numerosas peticiones. "Me están pidiendo entradas por todos lados mi gente de allí, mis amigos. Me viene bien que sea cerquita de casa", señaló.

Cordon Press Mosquera, en un partido con el Arsenal esta temporada.

Uno de los jugadores más felices en la llegada a la concentración de España a última hora de la tarde del lunes fue Carlos Soler. Su último partido como internacional fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Catar, ante Marruecos, en diciembre de 2022.

"Estoy con mucha ilusión de estar de vuelta. En diciembre hace 4 años que no venía, el tiempo pasa muy rápido. Estoy muy ilusionado y contento", manifestó.

Real Sociedad Carlos Soler, fichaje de la Real Sociedad

También el primero de los dos amistosos se jugará cerca de su casa y tiene alta demanda de entradas. "Estaba hablando con algún compañero a ver si me dejan algunas entradas porque ira mucha gente a verme", reconoció.