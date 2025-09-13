COPE
La gran polémica del Castilla-Racing de Ferrol: Se jugará en el Campo 7 de Valdebebas y los gallegos están muy enfadados

Un día antes y otro después hay partidos en el Di Stéfano y para no machacar el césped, se jugará en el Campo 7 de Valdebebas. El Racing de Ferrol está muy enfadado.

Imagen del estadio Alfredo di Stéfano de Valdebebas en el que debía haberse jugado el partido.

Imagen del estadio Alfredo di Stéfano de Valdebebas en el que debía haberse jugado el partido.

Sigue la polémica con el Castilla-Racing de Ferrol, un partido que debía haberse jugado el pasado domingo 7 de septiembre y que finalmente se disputará el próximo miércoles 17 en medio de otro tremendo enfado del conjunto gallego y ya van tres en los últimos días.  

El primero cuando el filial blanco pidió el aplazamiento argumentando que tenía la plantilla (de 22 jugadores) reducida a menos de once (diez) por tener tres jugadores de baja médica y diez convocados con sus selecciones nacionales, incluido Franco Mastantuono que no ha trabajado nunca con el Castilla ni va a hacerlo.

El segundo cuando el 10 de septiembre el Castilla debutaba en la International Premier League Cup. Tres días después de lo que debería haberse jugado el partido entre ambos.

Y el tercero cuando se enteraron de que el encuentro se iba a jugar finalmente en el campo 7 de Valdebebas y no en el Alfredo Di Stéfano, su estadio habitual. Esto se debe a la acumulación de partidos en el recinto y el intento de preservar el césped. Sin embargo, este campo 7 no cumple con los requisitos mínimos de Primera RFEF en varios aspectos (aforo y grada perimetral), lo que desde Galicia se ha señalado.

Allí iban a jugarse el martes 16 de septiembre el Real Madrid-Olympique de Marsella de la Youth League y el jueves 18 el Real Madrid-Eintracht de la fase previa de la Champions Femenina. Era imposible jugar tres partidos en tres días en el mismo estadio y por tanto el del Castilla ha habido que trasladarlo. El problema es que está decisión deja sin entradas a los aficionados del Racing de Ferrol: “Debido al aforo limitado del Campo 7 de Valdebebas, el Real Madrid no pondrá localidades a la venta para el público. Distribuiremos entre nuestros abonados, hasta agotar existencias, las invitaciones que nos ha facilitado el Real Madrid".

El Real Madrid ha explicado a COPE, que ese Campo 7 es el terreno de juego alternativo que siempre hay que presentar a la RFEF por si hay problemas en el principal, y que está aprobado por esta. De hecho, la pasada temporada ya se disputó en ese mismo lugar el partido entre el Castilla y el Betis Deportivo.

