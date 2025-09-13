La gran polémica del Castilla-Racing de Ferrol: Se jugará en el Campo 7 de Valdebebas y los gallegos están muy enfadados

Sigue la polémica con el Castilla-Racing de Ferrol, un partido que debía haberse jugado el pasado domingo 7 de septiembre y que finalmente se disputará el próximo miércoles 17 en medio de otro tremendo enfado del conjunto gallego y ya van tres en los últimos días.

El primero cuando el filial blanco pidió el aplazamiento argumentando que tenía la plantilla (de 22 jugadores) reducida a menos de once (diez) por tener tres jugadores de baja médica y diez convocados con sus selecciones nacionales, incluido Franco Mastantuono que no ha trabajado nunca con el Castilla ni va a hacerlo.

El segundo cuando el 10 de septiembre el Castilla debutaba en la International Premier League Cup. Tres días después de lo que debería haberse jugado el partido entre ambos.

Y el tercero cuando se enteraron de que el encuentro se iba a jugar finalmente en el campo 7 de Valdebebas y no en el Alfredo Di Stéfano, su estadio habitual. Esto se debe a la acumulación de partidos en el recinto y el intento de preservar el césped. Sin embargo, este campo 7 no cumple con los requisitos mínimos de Primera RFEF en varios aspectos (aforo y grada perimetral), lo que desde Galicia se ha señalado.

Allí iban a jugarse el martes 16 de septiembre el Real Madrid-Olympique de Marsella de la Youth League y el jueves 18 el Real Madrid-Eintracht de la fase previa de la Champions Femenina. Era imposible jugar tres partidos en tres días en el mismo estadio y por tanto el del Castilla ha habido que trasladarlo. El problema es que está decisión deja sin entradas a los aficionados del Racing de Ferrol: “Debido al aforo limitado del Campo 7 de Valdebebas, el Real Madrid no pondrá localidades a la venta para el público. Distribuiremos entre nuestros abonados, hasta agotar existencias, las invitaciones que nos ha facilitado el Real Madrid".

El Real Madrid ha explicado a COPE, que ese Campo 7 es el terreno de juego alternativo que siempre hay que presentar a la RFEF por si hay problemas en el principal, y que está aprobado por esta. De hecho, la pasada temporada ya se disputó en ese mismo lugar el partido entre el Castilla y el Betis Deportivo.