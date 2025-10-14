El exárbitro David Coote se declara culpable de tomar una "imagen indecente" de un menor

Coote, que fue árbitro de primer nivel, fue despedido tras hacerse viral un vídeo suyo insultando a Jürgen Klopp, cuando este era técnico del Liverpool. Además, también se viralizó un vídeo suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa en 2024 en la que dirigió varios partidos.

El exátrbitro admitió haber tomado la imagen de un menor el 2 de enero de 2020 y el tribunal le ha concedido la libertad condicional hasta que tenga que volver a comparecer en la corte de Nottingham el próximo 11 de diciembre.

Coote también se vio envuelto el año pasado en un escándalo de amaños y tarjetas amarillas del que fue absuelto tras ser investigado por la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés).