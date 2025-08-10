La Federación plantea llevar un partido de LaLiga a Miami por primera vez

El futuro de Montse Tomé no será el único tema importante en la agenda de la Federación Española de Fútbol para la reunión del próximo lunes. Además de tratar la continuidad o posible destitución de la seleccionadora femenina, los directivos abordarán un asunto con larga trayectoria pero que hasta ahora había sido rechazado por la Federación: la posibilidad de que un partido de LaLiga se dispute fuera de España. En concreto, la propuesta es que el encuentro entre Villarreal y Barcelona, previsto para el 20 de diciembre, se celebre en Miami.

el posible villareal- Barcelona en Miami

Este tema será objeto de un intenso debate entre los máximos responsables del fútbol español, quienes, en caso de dar su visto bueno, iniciarán los procesos administrativos y legales necesarios para solicitar la autorización para trasladar un partido de Liga fuera de las fronteras nacionales. Posteriormente, esta propuesta deberá pasar por la Asamblea de la Federación para su aprobación definitiva.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Dani Parejo (Villarreal CF) controla el balón mientras es defendido por Lamine Yamal (FC Barcelona) y Fermín López (FC Barcelona) durante el partido de LaLiga entre FC Barcelona y Villarreal CF en el Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025 en Barcelona, España.

Es importante recordar que la FIFA, en fechas recientes, dio luz verde a la posibilidad de que partidos de ligas nacionales puedan disputarse fuera del territorio del país correspondiente, abriendo la puerta a este tipo de iniciativas que hasta ahora parecían inviables.

La Federación tiene previsto presentar formalmente la solicitud para comenzar los trámites ante la FIFA para obtener el permiso definitivo que permita la celebración del partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga Santander entre Barcelona y Villarreal CF en el 'Hard Rock Stadium' de Miami.

la primera vez en la historia que se jugaría fuera de españa

De llevarse a cabo esta iniciativa, sería la primera vez en la historia que un encuentro oficial de LaLiga se juegue fuera de España, lo que marcaría un precedente importante para el fútbol nacional y abriría nuevas oportunidades comerciales y deportivas. Además, el partido en Miami ofrecería una experiencia única para los seguidores internacionales de ambos clubes y serviría para expandir la marca de LaLiga en el mercado estadounidense, donde el fútbol está creciendo en popularidad.

Hard_Rock_Stadium

Este proyecto refleja cómo la Federación busca adaptarse a los nuevos tiempos y explorar alternativas innovadoras para acercar el fútbol español a una audiencia global cada vez más amplia. La decisión final dependerá de las negociaciones y del consenso que logren alcanzar los dirigentes en la reunión del lunes.