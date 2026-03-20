De la Fuente llama a Mosquera, Joan García, Víctor Muñoz y Barrenetxea, antes del Mundial

Joan García ya es por fin jugador de pleno derecho del FC Barcelona tras ser inscrito en LaLiga.

Luis de la Fuente ha dado a conocer este viernes la lista de 27 convocados para los partidos amistosos que enfrentarán a España contra Serbia (27 de marzo en La Cerámica) y Egipto (31 de marzo en el RCDE Stadium). Se trata de la última convocatoria antes de la definitiva para el Mundial 2026. Destacan las ausencias por lesión de jugadores como Mikel Merino, Nico Williams, Fabián Ruiz, Pablo Barrios y Samu Omorodion.

Dani Carvajal se ha quedado fuera por decisión técnica al igual que un Marc Pubill con problemas de rodilla. La gran novedad es la presencia de Joan García en una citación con 4 porteros. El seleccionador llama por primera vez a Christian Mosquera, tentado por Colombia, al extremo de Osasuna Víctor Muñoz y al de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea. Además, vuelve años después Carlos Soler.

Lista de convocados

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona) y Alejandro Remiro (Real Sociedad)

Defensas: Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic), Dean Huijsen (Real Madrid), Christian Mosquera (Arsenal) Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Pedri, Dani Olmo y Fermín López (Barcelona), Martin Zubimendi (Arsenal), Rodrigo Hernández (Manchester City), Pablo Fornals (Betis) y Carlos Soler (Real Sociedad)

Delanteros: Lamine Yamal y Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta), Alex Baena (Atlético), Víctor Muñoz (Osasuna) y Yeremy Pino (Crystal Palace).