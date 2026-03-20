España jugará contra Egipto el martes 31 de marzo en el RCDE Stadium

El español Lamine Yamal (izq.) celebra el quinto gol de su equipo con sus compañeros Pedro Porro (centro) y Martín Zubimendi durante el partido de semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA entre España y Francia en el Stuttgart Arena.

La semana pasada se confirmó que la selección española no jugaría contra Argentina el viernes 27 de marzo debido a la actual situación política en la región. La Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podía disputarse, como se esperaba, en el estadio de Losail el 27 de marzo.

Además, los de Luis de la Fuente tenían cerrado un amistoso contra Egipto para aprovechar el parón de selecciones a pocos meses del Mundial pero un problema con los visados de los jugadores africanos para entrar en el país ha complicado la disputa de ese encuentro. Finalmente, la Federación ha confirmado que el España - Egipto sí se jugará y será el martes 31 de marzo en el estadio del Espanyol, el RCDE Stadium, a una hora que todavía está pendiente.

COMUNICADO OFICIAL

"Cuatro años después, la Selección española regresará a Barcelona para disputar, en el RCDE Stadium, la casa del RCD Espanyol de Barcelona, un encuentro de carácter amistoso. Será el martes 31 de marzo ante Egipto, cuarta clasificada en la pasada edición de la Copa África y combinado con más entorchados de estas características en sus vitrinas.

Con ello, y tras anunciar La Cerámica como sede del duelo ante Serbia, el feudo 'perico', situado en Cornellà-El Prat y con capacidad para 38.529 espectadores, servirá de escenario para el último de los partidos que el plantel de Luis de la Fuente juegue en la próxima ventana internacional, válidos ambos para la preparación al próximo Mundial.

El único precedente ante Egipto data del 3 de junio de 2006, fecha en la que los dos combinados se enfrentaron en el estadio Martínez Valero de Elche".