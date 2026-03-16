España recibirá a Serbia en La Cerámica tras conocerse la cancelación de la Finalissima

En su camino de preparación a la Copa Mundial FIFA que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canada, la Selección española jugará un encuentro de carácter amistoso el próximo viernes 27 de marzo a las 21.00 horas ante Serbia en La Cerámica de Villarreal, tal y como ha confirmado la RFEF.

De esta forma, tras la cancelación de la Finalissima, el combinado nacional se desplazará hasta la ciudad castellonense para medirse al equipo balcánico en un exigente duelo que se llevará a cabo en el estadio del Villarreal CF, recinto con capacidad para 21.332 espectadores.

antecedentes

Esta será la cuarta vez que la selección visite el feudo amarillo, donde se mantiene invicta hasta la fecha tras superar a San Marino (9-0) y Chile (3-0) en 1999 y 2008, respectivamente, e igualar ante Suiza (1-1) en 2018.

Sobre el rival, España y Serbia se han visto las caras en tres ocasiones, ofreciendo un balance favorable para los nuestros con un empate y dos triunfos, el último en la Nations League de 2024 con goles de A. Laporte, Álvaro Morata y Álex Baena.