La Finalissima entre España y Argentina, en serio riesgo de cancelación

El esperado encuentro entre España y Argentina, conocido como la Finalissima y previsto para el viernes 27 de marzo, está en serio riesgo de no celebrarse. Según ha informado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, la falta de acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha llevado la situación a un punto de bloqueo casi total.

El Bernabéu, punto clave del desacuerdo

La RFEF contaba ya con un acuerdo cerrado con el Real Madrid para que el partido se disputase en el estadio Santiago Bernabéu. La elección de la capital española respondía a criterios de logística y seguridad, además de la comodidad que suponía para los jugadores que militan en clubes de Europa.

EFE Trofeo de la Finalissima

Sin embargo, la propuesta no ha sido aceptada por Argentina. La sensación en la Federación Española, según la citada información, es que "Argentina no quiere jugar contra España" al haber desaparecido el incentivo económico que suponía disputar el partido en Qatar, como estaba previsto inicialmente.

Detrás de la negativa argentina habría, por tanto, un motivo económico y otro deportivo. Sin el dinero de Qatar, la AFA no quiere jugar en "territorio visitante", a lo que se añade el temor de enfrentarse a una selección favorita como la española y sufrir una posible derrota.

España busca dos nuevos rivales para marzo

Pese a la más que probable cancelación de la Finalísima, desde la RFEF aseguran que la Selección Española jugará igualmente en las fechas FIFA de marzo. "Va a haber partido de la selección el 27 de marzo", afirman con rotundidad desde la federación, incluso si deben encontrar un rival a última hora.

AFP7 vía Europa Press Luis de la Fuente, seleccionador de España, observa durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Grupo E, jugado entre España y Turquía en el Estadio de La Cartuja.

A este contratiempo se suma otro más: el partido amistoso previsto para el lunes 30 de marzo contra Egipto también queda descartado. La selección egipcia no será el rival de España por solidaridad con el conflicto de Oriente Medio.

De este modo, la dirección deportiva de la selección se ve obligada a trabajar a contrarreloj para encontrar dos nuevos oponentes para los compromisos internacionales de los días 27 y 30 de marzo.