El final feliz del episodio más triste del US Open: el ladrón es un millonario polaco

El tenista polaco Kamil Majchrzak se ha convertido de forma involuntaria en uno de los grandes protagonistas del US Open. Todo ocurrió después de su partido ante Karen Khachanov. Se acercó a la grada para regalarle su gorra firmada a un niño, pero un hombre que estaba al lado del pequeño se la robó y se la dio a la mujer que le acompañaba. Una escena que ha escandalizado al mundo del tenis.

Ahora se ha sabido la identidad del hombre, que ha recibido todo tipo de insultos y amenazas en las redes sociales después de su acción. Se trata del CEO de una conocida empresa de Polonia. Un multimillonario llamado Piotr Szczerek que se ha convertido en el enémigo público número 1 en Internet y que es el director general de la empresa de pavimentación Drogbruk, según la prensa.

Sin embargo, la historia ha tenido un final feliz. Kamil Majchrzak se encontró de nuevo al pequeño, posó con él y además de regalarle de nuevo su gorra le obsequió con varios presentes más: "Fue una reunión muy agradable. Quería conocer al chico Brock y a su familia y simplemente intentar arreglar las cosas para él", aseguró el tenista que posó en Instagram con el chico