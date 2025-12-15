Luis García estalla por la odisea de Las Palmas hasta Ceuta: "He cogido muchos vuelos en mi vida y tuve miedo"

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, estalló en rueda de prensa y también en Tiempo de Juego por la situación vivida en el viaje a Ceuta para disputar este domingo el partido frente al equipo ceutí correspondiente a la 18ª jornada de Segunda División. El técnico ha sido tajante al afirmar que "en el momento que se da luz verde a que se juegue este partido, la competición está totalmente adulterada, porque los dos equipos no llegan en las mismas condiciones".

Una odisea marcada por el miedo

La expedición canaria vivió un auténtico calvario para llegar a la ciudad autónoma. El día previo al encuentro, el equipo pasó ocho horas en el aeropuerto de Gran Canaria debido a la borrasca Emilia. "Llegamos a estar prácticamente en la pista para poder despegar y a última hora no nos garantizaban el poder aterrizar", explicó García, quien confesó haber pasado miedo: "Yo ayer tenía miedo".

He cogido muchos vuelos en mi vida y ayer tenía miedo" Luis García entrenador de Las Palmas

Tras el intento fallido, el equipo llegó a casa a las once de la noche para volver a intentar viajar en la mañana de este domingo. Sin embargo, la mala suerte continuó: "se rompe la cinta de carga del aeropuerto de Gran Canaria", relató el técnico. Este nuevo contratiempo provocó que el equipo llegara a su hotel en Ceuta a las seis de la tarde, apenas una hora y media antes de tener que estar en el estadio por protocolo de LaLiga.

"No venimos a jugar con amigos"

Luis García también ha reprochado con dureza la decisión de no aplazar el encuentro, argumentando la falta de preparación y descanso. "Como he dicho en rueda de prensa, no venimos a jugar con los colegas y con los amigos, venimos a un partido profesional donde necesitas estar al máximo nivel", subrayó. Su queja principal es que, al no poder descansar, el equipo no estaba en condiciones de competir, por lo que la competición está "totalmente adulterada".

Los árbitros, las otras víctimas

Finalmente, el técnico ha querido recordar que no solo su equipo se vio afectado, sino también el trío arbitral. Los colegiados tampoco pudieron viajar el día previo y tuvieron que coger un ferry desde Algeciras a las siete de la mañana de este domingo, llegando a Ceuta a las cinco de la tarde. "Me parece una auténtica locura la exigencia que tiene incluso el árbitro", concluyó.