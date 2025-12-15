Xabi Alonso salva su primer ultimátum, en El Tertulión de los domingos

Diez datos de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports:

1 - La vuelta de Raphinha: 3 goles y 1 asistencia en tres jornadas

EFE Raphinha y Lamine Yamal celebran el gol del Barcelona frente a Osasuna

El regreso de Raphinha es un plus ofensivo para el Barcelona, con el que ha marcado tres goles (los dos de la victoria este sábado ante Osasuna para seguir líder, incluido) y ha dado una asistencia en las últimas tres jornadas. Suma seis tantos en diez encuentros en este curso liguero.

2 - El Real Madrid suma 2 triunfos seguidos fuera de casa 3 meses después

Desde sus primeros dos desplazamientos en Liga de la temporada, con sus triunfos ante el Oviedo (0-3) y la Real Sociedad (1-2) en septiembre, el Real Madrid no había vuelto a ganar dos partidos seguidos como visitante en el campeonato hasta este domingo, cuando gano 1-2 al Alavés tras imponerse por 0-3 al Athletic.

Real Madrid / Cordon Press Rodrygo celebra con Vinicius celebra el 1-2 del Real Madrid contra el Alavés.

3 – Griezmann, clave en 172 puntos con el Atlético en LaLiga

Antoine Griezmann, el goleador de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Valencia este sábado en el Metropolitano, ha sido clave con sus goles -como primero en marcar sin respuesta rival o goleador único o decisivo- en 172 puntos para el conjunto rojiblanco, a lo largo de sus dos etapas en el club, de 2014 a 2019 y de 2021 a la actualidad. Ha marcado 204 goles entre todas las competiciones con el equipo dirigido por Diego Simeone.

4 – El Valencia, aún sin victorias como visitante en este curso liguero

El Valencia, derrotado en el Metropolitano por 2-1, aún no ha ganado ningún encuentro como visitante en este curso. Sólo le ocurre a otros dos equipos en este ejercicio: Elche y Osasuna. Además, el conjunto ‘ché’ tan solo ha vencido diez de sus últimas 65 salidas en el campeonato español, desde la campaña 2022-23 hasta la actualidad.

5 - Cuatro victorias seguidas del Espanyol en Primera más de 16 años después

EFE Los jugadores del Espanyol celebran el gol ante el Getafe

Desde mayo de 2009, el Espanyol no atravesaba una racha de victorias como la actual, con una secuencia de cuatro triunfos, tras imponerse por 0-1 en Getafe. No ha encajado ningún gol en las últimas tres citas, en las que le bastó con marcar un tanto para sumar los tres puntos de cada duelo y adentrarse en la competencia por Europa con 30 puntos.

6 – Sergio Francisco, destituido en la Real Sociedad tras sumar 16 de 48 puntos

EFE Sergio Francisco, antes del partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Girona.

Sergio Francisco fue destituido por la Real Sociedad, después de su derrota del viernes contra el Girona (1-2). El conjunto donostiarra suma 16 de los 48 puntos disputados en las primeras 16 jornadas, con cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas, además de 20 goles a favor y 24 en contra, situado a un solo punto de la zona de descenso.

7 – Primer triunfo como visitante del Girona

La victoria en el Reale Arena de San Sebastián también fue la primera victoria como visitante del Girona en la actual temporada de LaLiga EA Sports, gracias a un ‘doblete’ de Tsygankov, que no marcaba dos tantos en un encuentro de esta competición desde hace dos cursos, el 24 de mayo de 2024, en la última cita de 2023-24 ante el Granada (7-0).

8 - El Elche enlaza 5 derrotas como visitante

Derrotado por 3-1 por el Mallorca, el Elche ha perdido sus cinco últimos encuentros como visitante en LaLiga EA Sports, tras caer sucesivamente ante el Alavés (3-1), el Espanyol (1-0), el Barcelona (3-1) y el Getafe (1-0), además de contra el conjunto balear este sábado.

9 - Sólo 4 de 24 puntos y tres goles le cuestan el puesto a Luis Carrión en el Oviedo

EFE Mendy celebra el gol marcado ante el Oviedo con el Sevilla

El Oviedo anunció el segundo cambio de técnico en este curso, con la destitución de Luis Carrión justo después de la derrota por 4-0 contra el Sevilla. Se va con un balance de ocho jornadas de Liga, con 4 puntos ganados de 24 posibles y con solo tres goles a favor. En siete encuentros ni siquiera marcó un tanto.

10 - El Athletic, 5 derrotas en sus últimas 7 salidas

El Athletic Club tan solo ha ganado en una de sus últimas siete visitas en LaLiga EA Sports (por 0-2 al Levante), pero ha perdido en cinco de ellas, la última este domingo por 2-0 contra el Celta. En cinco de sus últimos siete desplazamientos se quedó sin marcar gol.