Final feliz para el culebrón Antony

Parece que el culebrón Antony va a terminar con final feliz. Después de un verano entero de idas y venidas con negociaciones constantes entre Betis y Manchester United, el brasileño volverá a vestir la camiseta verdiblanca si nada se tuerce en estas últimas horas de mercado.

Según apunta Deportes COPE Sevilla, el Betis pagará 22 millones de euros fijos y otros tres en variables al Manchester United por el extremo y los ingleses se guardarán, además, un 50% de la plusvalía de una futura venta del futbolista. Antony firmará un contrato de 5 temporadas con un Betis que tendrá que hacerse cargo íntegramente del sueldo del jugador.

El deseo del brasileño siempre ha sido el de jugar en La Cartuja, después de una fructífera cesión de seis meses la pasada campaña. La idea original del Betis era otro préstamos, pero el United, que llegó a pagar 100 millones de euros por el futbolista, quería sacar algún rédito económico. El conjunto verdiblanco ha tenido que hacer un esfuerzo titánico para incorporar a un Antony, aunque no sabe si en el futuro podrá mantener a un jugador diferencial, pero de un altísimo coste.