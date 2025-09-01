COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

Mercado de fichajes

Final feliz para el culebrón Antony

El Betis ha conseguido recuperar a su estrella por la que pagará 22 millones de euros, tres en variables y un 50% de plusvalía de una futura venta. Firmará por cinco temporadas.

Antony regresará al Betis en propiedad para las próximas cinco temporadas.

Cordon Press

Antony regresará al Betis en propiedad para las próximas cinco temporadas.

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

Parece que el culebrón Antony va a terminar con final feliz. Después de un verano entero de idas y venidas con negociaciones constantes entre Betis y Manchester United, el brasileño volverá a vestir la camiseta verdiblanca si nada se tuerce en estas últimas horas de mercado. 

Según apunta Deportes COPE Sevilla, el Betis pagará 22 millones de euros fijos y otros tres en variables al Manchester United por el extremo y los ingleses se guardarán, además, un 50% de la plusvalía de una futura venta del futbolista. Antony firmará un contrato de 5 temporadas con un Betis que tendrá que hacerse cargo íntegramente del sueldo del jugador.

El deseo del brasileño siempre ha sido el de jugar en La Cartuja, después de una fructífera cesión de seis meses la pasada campaña. La idea original del Betis era otro préstamos, pero el United, que llegó a pagar 100 millones de euros por el futbolista, quería sacar algún rédito económico. El conjunto verdiblanco ha tenido que hacer un esfuerzo titánico para incorporar a un Antony, aunque no sabe si en el futuro podrá mantener a un jugador diferencial, pero de un altísimo coste.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Lo último

Tracking