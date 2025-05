Antony se despide del Betis con un emotivo vídeo: "El fútbol siempre estuvo ahí, hasta que un día..."

Publicado el 31 may 2025, 18:46 - Actualizado 31 may 2025, 19:05

El jugador brasileño Antony dos Santos aterrizó en el Betis en el pasado mercado de invierno, y desde entonces ha sido una de las sensaciones de la temporada.

Él, junto a Isco, han sido claves para la clasificación del equipo verdiblanco a la Europa League, y también fueron importantes para que el Betis jugara su primera final europea, aunque sin éxito tras la derrota ante el Chelsea (1-4).

ANP Sport / Gerrit van Keulen/Sipa USA / Cordon Press Antony se lamenta tras la derrota del Betis contra el Chelsea.

Antony llegó a Sevilla cedido procedente del Manchester United, y ahora, al acabar la temporada, el brasileño tiene que volver a tierras británicas, a la espera de saber si puede volver o no al Benito Villamarín.

Mientras que eso sucede o no, el brasileño se ha despedido de su afición con un emotivo vídeo: "Hoy se cierra uno de los capítulos más bonitos de mi vida, y antes de que se pase la última página, necesito contarles por qué ustedes fueron y siempre van a ser tan especiales para mí".

"Desde pequeño, el fútbol no era solo un sueño o 'mi única chance de cambiar de vida' como muchos suelen decir. Para mí, era mucho más que eso. Era mi alegría. Mientras otros veían en el fútbol una salida, yo veía una llegada el único lugar donde me sentía completo. Contaba los minutos para correr detrás de la pelota. Jugar no era un escape. Era destino. Era felicidad pura. La vida me llevó lejos de la favela al mundo", señaló el brasileño.

En ese vídeo, Antony recordó que "Salí de Brasil, jugué en Holanda, en Inglaterra...Dejé de ser solo un niño y me convertí en padre. Muchas cosas cambiaron, pero el fútbol, el fútbol siempre estuvo ahí. Siempre fue mi refugio, hasta que un día, todo se vino abajo".

EFE Antony celebra un gol en esta temporada

"Del cielo al infierno. La pelota dejó de entrar. La alegría se fue apagando. Mi mundo se volvió oscuro, y empecé a dudar de mí, de mi talento, de mi pasión por el fútbol y fue ahí cuando el fútbol me regaló algo más, ustedes", añadió.

Sobre su llegada al Betis, el atacante apuntó que "cuando llegué acá, no sabía qué esperar. Pero ni en mis mejores sueños imaginé encontrar lo que encontré. Desde el primer paso en este club, sentí algo distinto. Era como volver a casa, como reencontrarme con una parte de mí que pensé haber perdido".

Para acabar, el brasileño agradeció a los béticos todo el apoyo recibido en estos meses: "Con ustedes, volví a sonreír. Con ustedes, volví a ser ese niño de antes. El que amaba el fútbol con todo su corazón. Con ustedes, el fútbol volvió a ser amor verdadero. Gracias por abrirme las puertas como si fuera uno más de la familia. Gracias por devolverme la alegría de jugar. Gracias por recordarme por qué me enamoré de este juego. Mi casa. Mi gente. Mucho Betis. Siempre".