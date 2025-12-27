El mago Cherki regala la victoria al City en Nottingham

Nottingham forest, 1 - Manchester city, 2

Atascado en el City Ground, la aparición de Rayan Cherki rescató al Manchester City, que ganó 1-2 al Nottingham Forest para conseguir tres puntos clave en su pelea mano a mano con el Arsenal por el liderato en la Premier League. Su actuación alargó la racha de cinco victorias del Manchester City en la Premier League, la mejor de toda la temporada. Y lo hizo en un escenario complicado, frente a un equipo rocoso con la firma de su entrenador, Sean Dyche.

Cherki firmó un gol decisivo en el minuto 83 y abrió la muralla del Forest con una asistencia fantástica a Tijani Reijnders. Lo hizo todo bien y demostró que es un jugador diferente por el que Pep Guardiola, hace unas semanas, pidió confianza cuando se cuestionaba su presencia en el conjunto 'citizen'. Cherki respondió salvando tres puntos, tras el empate de Hutchinson. Lo consiguió en un córner que lanzó al segundo palo Foden, que prolongó Josko Gvuardiol de cabeza hacia atrás y que remató a bote pronto el francés con un derechazo inapelable.