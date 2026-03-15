El español Fernando Alonso (Aston Martin) se retiró tras 35 vueltas en el Gran Premio de China, segunda parada del Mundial de Fórmula 1 en 2026 y segunda carrera en la que el doble vencedor de ese campeonato se ve obligado a dejar de rodar antes de tiempo.

palabras de fernando

El piloto asturiano analizó lo ocurrido en el micrófono de DAZN: "Me retiré porque las vibraciones del motor eran diferentes hoy, o excesivas, y a partir de las 20 vueltas empezaba a no sentir del todo las manos y los pies. Así que una vez que íbamos una vuelta por detrás y el 'safety car' también nos puso últimos con las ruedas usadas, seguir hasta acabar la carrera, perdiendo sensibilidad en las manos y en los pies, no tiene mucho sentido"

También relató su retirada en la vuelta 35, asegurando que las vibraciones "siempre están aquí". "Dando más vueltas, 30 o 40 minutos en una cosa que vibra... En los gimnasios había esas máquinas que vibran, que 10 segundos están bien, pero si haces 40 minutos, empiezas a tener alguna pérdida de sensibilidad. Es lo que nos pasa a nosotros", apuntó.

F1 Fernando Alonso tuvo que soltar las manos del volante para aliviar las vibraciones en las manos.

el análisis de carlos miquel

Carlos Miquel, especialista de Fórmula en COPE, pide a la FIA que entre en el problema de Aston Martin al estar en juego la seguridad de los pilotos, tanto la de Fernando Alonso, como la de su compañero Lance Stroll.

"La FIA debe echarle una mano a Honda porque está en compromiso la seguridad de los pilotos de Aston Martin. No puede ser que en la vuelta 35 deba abandonar Fernando Alonso por un problema de no sentir las manos y los pies por las vibraciones del motor.

¿Y cómo se arregla eso? Pues adelantando la posibilidad de evolucionar el motor que tiene Honda, que en teoría es a partir de la carrera 7

Ante un problema de seguridad, la Federación Internacional puede permitirles abrir ese motor e intervenir en la mecánica para solucionar problemas que están afectando seriamente a sus pilotos por el exceso de vibraciones"