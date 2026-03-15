DIRECTO GP CHINA | Alonso abandona en la vuelta 35

El GP de China es la segunda carrera del Mundial 2026 de la Fórmula 1.

VUELTA 40 | Otra vez vuelve la pelea entre los Ferrari. Lo único animado de la carrera está siendo la batalla sin cuartel entre Hamilton y Leclerc por la tercera posición.

VUELTA 37 | 10 segundos de sanción para Ocon por el accidente con Colapinto. La buena noticia es que Sainz ahora mismo está en los puntos con todo el lío que está habiendo.

VUELTA 36 | Parece que ha tenido un problema Leclerc y Hamilton le ha conseguido adelantar para colocarse en la tercera posición. Sería su primer podio con Ferrari.

VUELTA 35 | Abandona Fernando Alonso. No ha podido ver la bandera a cuadros como anhelaba y se baja del Aston Martin. Terrible la temporada del asturiano.

VUELTA 34 | Se ha llevado puesto Ocon a Colapinto cuando intentaba adelantarlo. Ha pisado el piano y los dos han acabado trompeando sobre la pista.

F1 Imagen del accidente entre Ocon y Colapinto.

VUELTA 32 | Entra Alonso en boxes. Ha tenido una carrera malísima el asturiano que es último muy por detrás de los Cadillac.

VUELTA 29 | Recupera Russell la segunda posición, pero ya tiene a 7'5 segundos a su compañero de equipo. Entra Ocon en boxes. Alonso sigue último.

VUELTA 27 | Y al final pasó Russell a Hamilton que se ha enfrascado en la pelea y se ha olvidado de cargar las baterias. Trompo de Lindblad, que ha caído a la 14ª posición.

VUELTA 26 | Y ahora Hamilton le devuelve el adelantamiento a Leclerc. Impresionante lo que están haciendo los Ferrari con Russell pegado a la espera de su oportunidad.

VUELTA 25 | Se está aprovechando Antonelli de esta pelea y ya tiene 4 segundos de ventaja. Va camino de ser el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 1.

VUELTA 24 | ¡Vaya pedazo de adelantamiento de Leclerc a Hamilton! Preciosa la batalla entre los dos Ferrari.

F1 Pelea preciosa entre los dos Ferrari por la segunda posición.

VUELTA 21 | Antonelli va abriendo distancia poco a poco, pero su compañero Russell no puede con los Ferrari pese a que está pegándose cada vez más a Leclerc.

VUELTA 19 | Se coloca noveno Verstappen, que está penando por entrar en los puntos. Bonita pelea entre los dos Haas de Bearman y Ocon por la sexta plaza.

VUELTA 16 | Va como un avión Hamilton que está a 7 décimas de Antonelli. Su compañero Leclerc se ha colocado en la tercera posición y Russell es cuarto. Ferrari y Mercedes monopolizan el Mundial.

VUELTA 15 | Ya es segundo Hamilton. Terrible Alonso al que han pasado incluso los Cadillac y ahora mismo es último.

F1 Hamilton adelanta a Colapinto para colocarse en segunda posición de la carrera.

VUELTA 14 | Va recuperando posiciones Hamilton que ya se ha deshecho de Ocon y va a por Colapinto, pero los Alpine corren más que los Haas.

VUELTA 13 | Se reanuda la carrera con Colapinto segundo y Ocon tercero. Ha conseguido pasar Hamilton a Russell y recuperar la cuarta plaza. Esto es buenísimo para Antonelli al que le están haciendo tapón el Alpine y el Audi.

VUELTA 11 | Safety Car porque se ha quedado en una de las curvas el compañero de Alonso y van a tener que quitar su coche. Aprovechan y entran todos a cambiar neumáticos. Sale líder Antonelli al que se le pone todo de cara.

F1 Lance Stroll sufrió una avería en la vuelta 10 y tuvo que abandonar la carrera.

VUELTA 10 | Comienza el baile en boxes con Lawson, Verstappen y Sainz entrando a cambiar neumáticos. Bandera amarilla porque se le ha parado el Aston Martin a Lance Stroll.

VUELTA 9 | Se quejaba Verstappen de que sus blandos están quemados. Enfocan a Piastri andando por el pitlane. Vaya desastre de McLaren que no ha podido competir por los problemas eléctricos de sus dos monoplazas después de ser el mejor equipo hace apenas unos meses.

VUELTA 7 | No puede Verstappen con el Racing Bulls de Lindblad, mientras Russell ya es segundo cómodamente después de pasar a Hamilton. Hulkenberg ha adelantado a Sainz al que le está pesando mucho el malísimo chasis de su Williams.

VUELTA 5 | Se está viendo repetida la salida con Antonelli metiéndole el coche a Leclerc para que no pudiera pasarle y con Verstappen quedándose clavado. Se han tocado los dos Cadillac de Bottas y Pérez y el mexicano ha trompeado en esos primeros metros.

VUELTA 3 | Se marcha Antonelli y Russell se va pegando a Hamilton. Los Mercedes siguen corriendo demasiado. Alonso va perdiendo posiciones y es decimocuarto. Sainz las va subiendo y ya es undécimo.

F1 Los Mercedes y los Ferrari son los dominantes en este Mundial 2026 de Fórmula 1.

VUELTA 2 | Pasa por boxes Hadjar después de su salida de pista. Trata de ganar posiciones Verstappen que es undécimo, mientras Antonelli le roba la primera posición a Hamilton.

VUELTA 1 | No han salido ni los McLaren ni Albon ni Bortoletto finalmente. Han arrancado como dos aviones los dos Ferrari que han podido pasar rivales y ahora mismo lidera Hamilton por delante de Antonelli. Otro salidón de Alonso que se ha puesto décimo. Su coche no corre, pero su talento sigue ahí. Se ha salido de pista Hadjar cuando venía picado con Bearman.

Todo listo en Shanghai para la disputa de la segunda carrera del Mundial 2026 de Fórmula 1. Va a salir desde la pole el piloto más joven de la historia en hacerlo, el italiano Kimi Antonelli. Por detrás lo hará su compañero en Mercedes y ganador de la primera prueba, el británico George Russell. La segunda línea será para los Ferrari de Leclerc y Hamilton. Carlos Sainz y Fernando Alonso se encuentran en la parte trasera de la parrilla, pero han ganado puestos por los problemas eléctricos de Piastri que le partir de boxes. También arrancarán desde el pitlane Albon y Bortoletto. Luce el sol en China. Habrá que dar 56 vueltas al circuito.