Duro comunicado del Rayo Vallecano contra el estamento arbitral: "Ha sido, con diferencia, el equipo más perjudicado por errores arbitrales"

El Rayo Vallecano de Madrid ha emitido un comunicado oficial en el que, si bien muestra su "absoluto respeto hacia el estamento arbitral", expresa su profundo malestar por sentirse "gravemente perjudicado" por las decisiones arbitrales y del VAR en el último partido contra la Real Sociedad. El club agradece la "humildad y honradez" del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y de su presidente, Fran Soto, al reconocer públicamente algunos errores, pero subraya que "dicho reconocimiento, aun siendo valorado positivamente por el Club, no repara el daño deportivo sufrido".

Imagen del penalti polémico en el Rayo-Real Sociedad

Incongruencia en las sanciones

El club vallecano se muestra especialmente crítico con las decisiones posteriores del Comité de Disciplina, que considera que "parecen ignorar una realidad objetiva y claramente apreciable en las imágenes". En este sentido, califica de "especialmente llamativa" la desestimación del recurso por la tarjeta a Pathé Ciss, cuando, según el club, "las imágenes evidencian de forma clara que no existe contacto alguno".

Tampoco comprende que se mantenga la amarilla a Andrei Rațiu, a pesar de que el propio CTA ha admitido el error en esa jugada. Para el Rayo, "no atender a unas imágenes concluyentes supone, a nuestro juicio, apartarse de la realidad de lo acontecido y, en consecuencia, impedir que se haga justicia deportiva".

La situación más grave para el club es la sanción impuesta a Isi Palazón, que tildan de "ensañamiento hacia una víctima". El Rayo Vallecano considera que la sanción es desproporcionada y que "se han aplicado dos consecuencias sancionadoras distintas sobre una misma acción", sin valorar adecuadamente las pruebas y los atenuantes presentados, como el arrepentimiento del jugador.

El equipo más perjudicado por el VAR

El Rayo asegura que estos hechos no son un caso aislado, sino que forman parte de una tónica sufrida durante toda la temporada. El club afirma ser, "con diferencia, el equipo más perjudicado por errores arbitrales", la mayoría relacionados con la intervención o la falta de ella por parte del VAR.

Las estimaciones internas del club son contundentes. Cuantifican que hasta en trece partidos han sufrido perjuicios con incidencia directa en el marcador y, por tanto, en la clasificación. La posible afectación, según sus cálculos, "podría situarse entre 15 y 20 puntos".

A pesar de la situación, el club reitera su actitud "honesta, constructiva, respetuosa y colaborativa". Sin embargo, con el firme propósito de que "se haga justicia", el Rayo Vallecano informa de que "agotará todas las vías legales y reglamentarias a su alcance para defender los derechos e intereses del Club y de sus jugadores".