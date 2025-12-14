Víctor Valdepeñas, una de las sensaciones de La Fábrica del Real Madrid y que hace su debut como titular en Mendizorroza

COPE
Este domingo será un día inolvidable para Víctor Valdepeñas, un joven defensa de la cantera del Real Madrid que debutó como titular ante el Alavés debido a las bajas de Xabi Alonso en la retaguardia merengue para el partido de Mendizorroza.

Valdepeñas nació el 20 de octubre de 2006 en Madrid. Tiene 19 años, mide 1,88 m y empezó a jugar de defensa central en las categorías inferiores, pero ahora en el Castilla de Arbeloa actúa como como lateral izquierdo. Es un lateral izquierdo de largo recorrido y con llegada y es titular indiscutible con Arbeloa. 

Destaca por su potencia física, velocidad (ha registrado picos por encima de los 34 km/h), capacidad para duelos y buen golpeo de balón.

En 13 partidos con el Real Madrid Castilla en Primera Federación, el lateral ha marcado un gol y ha repartido una asistencia

Ya fue convocado por primera vez por Carlo Ancelotti para el encuentro ante el Villarreal el pasado mes de marzo, y estuvo también convocado esta temporada por Xabi Alonso para el duelo ante el Manchester City de la Champions League.

Valdepeñas comenzó en academias como AD Villa Rosa y Rayo Vallecano, antes de llegar a la cantera del Real Madrid en 2018. Cabe destacar que salió temporalmente al Leganés y regresó en 2022.

Este joven jugador, internacional con la sub-19 con España, ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta 2029.

