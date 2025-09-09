La federación de Kosovo eleva una queja a UEFA después de que la RFEF se refiriese a su selección como Territorio de Kosovo

Este martes, la selección española sub-21 se enfrenta a Kosovo en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Europeo que se celebrará en Albania y Serbia en 2027. El combinado dirigido por David Gordo inició su camino hacia el torneo con una victoria frente a Chipre 3-0 y buscará en el estadio Fadil Vokrri de Pristina el segundo triunfo.

Y en las horas previas al partido se ha producido un cruce de mensajes entre ambas federaciones en redes sociales. La RFEF publicó en X (antiguo Twitter) una imagen en la que se refería a Kosovo como Territorio de Kosovo, puesto que el Gobierno no lo reconoce como un estado. Dicha publicación ha sido eliminada, pero antes desde la federación kosovar han respondido con otra foto en la que se referían a España como Al-Andalus.

El 'pique' no se ha zanjado ahí y a los pocos minutos la federación de Kosovo ha emitido un comunicado elevando una queja a la UEFA por lo sucedido. Un texto firmado por Agim Ademi, presidente del ente.

En la carta, la federación kosovar considera lo ocurrido como "inaceptable" y ha pedido a la UEFA una respuesta inmediata, una corrección pública y un reconocimiento formal porque "no es la primera vez que ocurre algo similar". Todo ello alegando que dichas acciones "son contrarias a los principios de la UEFA de unidad, respeto e igualdad entre todos los miembros".