Épica remontada del Atlético y goleada del Real Madrid para jugar la Champions femenina

El Atlético de Madrid femenino protagonizó este jueves una remontada épica al vencer 2-1 al Häcken sueco en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones y asegurar su pase a la fase liga gracias a un gol de Luany en el último suspiro (90+9) y a un tanto decisivo de Synne Jensen en la prórroga, superando el marcador global (3-2).

Desde el inicio del encuentro, las jugadoras de Víctor Martín dominaron la posesión y llevaron la iniciativa del partido. En la primera mitad, el Atleti se mostró incisivo y generó varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador.

A pesar del dominio de las colchoneras, las oportunidades claras fueron escasas, y el equipo terminó sufriendo más de lo esperado. En el minuto 38, el Häcken aprovechó una contra letal. Anna Anvegard, atacante sueca, no perdonó y, con un disparo certero, logró batir a Gallardo, poniendo el 0-1 en el marcador.

En la segunda mitad, las suecas comenzaron a apretar en campo rival, con combinaciones rápidas que pusieron en aprietos a las defensoras locales. Tras los esfuerzos del Atleti por responder con ataques peligrosos, finalmente encontraron la clave para deshacer el empate global en un penalti tardío, convertido por Luany (min.90+9), que abrió paso inmediato a la prorroga.

La tarea ahora ya era más fácil para un Atleti bien colocado en defensa y algo más enchufado. Entonces, la noruega Synne Jensen, que entró cuando el partido agonizaba, inició la conducción y le pegó con todo desde fuera del área, para hacer el 2-1 y convertirse en la salvadora de este pase a la fase liga.

goleada madridista en valdebabas

El Real Madrid femenino se clasificó este jueves para la primera ronda de la Liga de Campeones al imponerse 3-0 al Eintracht Frankfurt (5-1 global), cuatro veces campeón de la competición, en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación, tras una gran actuación de la colombiana Linda Caicedo, quien asistió y anotó el gol final que sentenció la eliminatoria.

Con la ventaja de la ida (1-2) y el factor cancha a su favor, las merengues fueron poco a poco imponiendo su dominio y encontraron la primera recompensa en el minuto 9, cuando una gran jugada individual de Linda Caicedo terminó con un centro que Naomie Feller convirtió en gol tras el rechace de la portera rival.

A partir de ahí, las blancas se asentaron aún más en campo contrario, y fue Caicedo nuevamente quien asistió a Signe Bruun para el 2-0 en el minuto 34, dejando claro que las alemanas poco podían hacer ante la artillería blanca. La sentencia llegó en el minuto 60, cuando Caicedo anotó el tercer gol tras una gran jugada personal que dejó sin opciones a Altenburg.

Con esta victoria, el Real Madrid asegura su pase a la fase liga por quinto año consecutivo, con el objetivo de superar por fin los cuartos de final, una barrera que aún se les resiste.

Este viernes, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona conocerán a sus rivales en el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará en Nyon (Suiza) a partir de las 12:00 CET.