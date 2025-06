Enric Masip contesta al presidente del Athletic en un vídeo en el que llama al equipo 'el Bilbao' varias veces: "Me toma por ignorante"

A través de su cuenta personal, Enric Masip, exjugador de balonmano y asesor del presidente del Barcelona Joan Laporta, respondió al presidente del Athletic, Joan Uriarte, quien criticó al directivo azulgrana: "Me sorprende que el presidente del Bilbao me tome por ignorante cuando llevo 40 años en el deporte profesional".

"Para zanjar el tema del partido en Bilbao quiero explicar que llegamos cuando se nos citó, fuimos cuando nos tocaba. Hubo intercambio de miradas porque el presidente del Bilbao estaba atendiendo y haciendo fotos. Cuando a nosotros nos pasa en casa vamos a saludar al presidente, es lo normal es nuestro caso. No pasó. Estuvimos cinco minutos esperando", empezó contando Masip en sus redes sociales.

"El presidente (Laporta) se encuentra al alcalde de Bilbao que le felicita y acto seguido el presidente del Bilbao le dijo hola. Luego llegó el pasillo, me pareció una pitada fuera de lugar en un ambiente hostil entre dos equipos que no se jugaban nada... Nosotros hicimos pasillo a De Marcos con deportiva por su trayectoria", continuó.

"Había demasiada tensión por lo que nos jugábamos pero se acabó el partido y sin problema. Me sorprende que el presidente del Bilbao me tache de ignorante y que no sé de qué va esto cuando llevo más de 40 años en el mundo de porte profesional y sé que va de ganar y cuando pierdes hay que aceptarlo. Me sorprendió que no hubiera esa felicitación por ganar una Liga que hemos merecido y me sorprende las lecciones de deportividad", finalizó diciendo Masip.

la crítica de uriarte

Todo esto, después de que Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, achacara la multitudinaria pitada de San Mamés al Barcelona en el último partido liguero al "hartazgo o hastío hacia ciertas cosas que de las que recibimos información" relacionadas con el club azulgrana "y que parecen cosas raras".

EFE El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte ha cargado duramente contra el Barcelona.

"Tiene que quedar claro el máximo respeto del Athletic y de mi persona hacia al Barcelona como institución y más aún hacia su afición. Y respecto a cómo actuó nuestra afición creo que la gente es libre de hacer lo que lo que quiera, dentro de unos límites lógicamente", recalcó Uriarte en la rueda de prensa que ofreció para realizar un balance deportivo de la temporada.