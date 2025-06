El presidente del Athletic explica en un durísimo mensaje por qué se pita al Barcelona en Bilbao: "Hay cansancio y hartazgo con ciertas cosas..."

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, achacó la multitudinaria pitada de San Mamés al Barcelona en el último partido liguero al "hartazgo o hastío hacia ciertas cosas que de las que recibimos información" relacionadas con el club azulgrana "y que parecen cosas raras".

"Tiene que quedar claro el máximo respeto del Athletic y de mi persona hacia al Barcelona como institución y más aún hacia su afición. Y respecto a cómo actuó nuestra afición creo que la gente es libre de hacer lo que lo que quiera, dentro de unos límites lógicamente", recalcó Uriarte en la rueda de prensa que ofreció para realizar un balance deportivo de la temporada.

Para Uriarte una de esas "cosas raras" que se han sucedido en las últimas temporadas y sobre las que "la gente lo que quiere es claridad" es "el tema de los pagos a Negreira, que están probados y se sabe que han existido, pero no sabemos cómo está".

"Luego hablamos de los problemas para inscribir jugadores las últimas temporadas, las palancas. En el mercado de invierno no dan permiso para ciertas inscripciones y entra un órgano político y lo autoriza. Son cosas raras a las que no estamos acostumbrados y la afición no está acostumbrada tampoco", añadió.

"Y a eso le sumas que en estas condiciones te fichan a nuestro jugador de mayor valor en aquel momento, Iñigo Martínez, que se va gratis. Y que el verano pasado hay rumores de todo tipo en la prensa -en relación a Nico Williams- que tampoco son desmentidos por nadie. Al final la gente se acaba cansando y creo que fue el reflejo de eso lo que se vio en San Mamés", se extendió Uriarte.

Cordon Press Nico Williams, durante un partido del Athletic esta temporada.

El presidente agregó que ese tipo de situaciones "pasan en todos los estadios" y que al Athletic "a veces" les reciben con gritos de "putos vascos o nos dicen de todo". "Aquí también lo hemos vivido, no quiero apuntar a otros sin hacer autocrítica. Son calentones que se producen por ciertas circunstancias", asumió el presidente antes de responder también a Jordi Masip, asesor del presidente del Barcelona, sobre sus quejas por el comportamiento de Uriarte con Joan Laporta en ese último encuentro.

"Se quejaba de que cuando el presidente del Barcelona llegó al palco de San Mames no fui a saludarle. Es cierto. El presidente local tiene un orden del día de tareas, está muy ocupado y el visitante es el que suele ir a saludar. Llego apenas con 25-30 minutos de antelación, él tampoco vino a saludarme y no me sentí herido", explicó.

"También dijo que no le felicité al inicio por el título de liga. Es cierto. Lo que hice al final del partido es darle la mano y la enhorabuena y no obtuve ninguna respuesta. Tampoco recibí yo ninguna felicitación por la clasificación de la Champions, ni antes, ni durante ni al acabar. Pero tampoco le doy importancia", añadió el dirigente.

LaLiga Pasillo del Athletic al Barcelona por ser campeón de LaLiga.

Por último también respondió Uriarte a otras declaraciones de Masip en las que "dijo que seguramente el pasillo de honor que se hizo al Barcelona por ganar la Liga se había decidido ahí abajo y que seguramente si lo hubiera tenido que decidir el presidente no lo habría permitido".

"No sé ni cómo calificarlo. Denota una ignorancia o falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas. Un pasillo no es algo que se improvise. Lo propuso nuestro equipo de protocolo y con la aprobación de todos los que formamos el Athletic, porque nos parecía que era lo correcto, lo sabían y lo aceptaron con cinco o seis días de antelación", dijo. "Me quedo con algo que comentó al final y es que cada uno con sus actos refleja lo que es. En eso estoy totalmente de acuerdo", zanjó Uriarte sobre este asunto.