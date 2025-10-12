Haaland rompe las cuentas de Italia: Un milagro de 19 goles en 3 partidos

El delantero del Manchester City Erling Haaland firmó un 'hat-trick' para acercar a Noruega a su primer Mundial desde 1998. Haaland no tuvo piedad (5-0) de Israel en el Ullevaal Stadion, a pesar de que falló dos veces el mismo penalti. Alexander Sorloth participó poco después en el gol en propia puerta que supuso el 1-0 y enseguida, Haaland se desquitó del error con el 2-0.

El ariete del City volvió a marcar como en 11 de los 12 partidos que ha jugados esta temporada, la mejor racha goleadora de la temporada, y firmó dos goles más en el segundo tiempo. Noruega sumó así 18 puntos por los 12 de una Italia que no falló en el turno de noche ante Estonia dentro del Grupo I.

Los de Gennaro Gattuso empezaron pronto por delante a domicilio con el 0-1 de Moise Kean a los cinco minutos. Mateo Retegui dobló la renta, tras haber fallado un penalti, aún en el primer tiempo, y Francesco Pio Esposito hizo el 0-3. Estonia maquilló con un error de Gianluigi Donnarumma pero los tres puntos italianos no peligraron.

Las cuentas no le salen a Italia

Los transalpinos veían la jornada como una opción de recortar distancias con Noruega, pero no fue así. A Italia le quedan 3 partidos, mientras que Noruega debe disputar dos. Eso si, hay un duelo directo entre ambos el 16 de noviembre en suelo italiano. El problema es que en Oslo el resultado fue de 3-0 por lo que los de Gattuso ahora mismo tendrían que derrotar por 4 goles de renta a los nórdicos para meterse en el Mundial.

EFE Los jugadores de Italia celebran uno de sus tres tantos en Estonia.

Y es que la diferencia de goles es abismal. Noruega tiene un +26, aunque con un partido más, gracias en buena parte al 11-1 que le metieron a Moldavia. La de Italia es de +7. Este sábado los de Gattuso soñaban con recortar algunos tantos, pero al final acabaron perdiendo otros 2. Salvo milagro a los transalpinos les tocará pasar por la repesca y hay mucho miedo a perderse el tercer Mundial seguido. Tendrían que enjuagar un +19 en apenas tres partidos, algo que se antoja casi imposible.