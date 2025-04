El enfado de Petón tras la derrota del Huesca ante el Racing: "En una jugada que todavía ahora me parece dudosísima..."

El Racing de Santander logró llevarse el triunfo tras remontar el gol inicial de un Huesca que no pudo mantener la ventaja en la segunda parte, cuando se le complicaron las cosas con tres expulsados y la lesión de su portero, Dani Jiménez, que facilitaron la labor a los visitantes (1-3).

LaLiga Los futbolistas del Racing celebran la victoria contra el Huesca.

enfado del huesca

La SD Huesca emitió anoche un duro comunicado contra el colectivo arbitral a la conclusión del partido: "Lamenta el arbitraje sufrido ante el Racing de Santander y considera que éste ha condicionado el resultado del encuentro. Un partido que ha vuelto a poner de manifiesto la situación de absoluta desnaturalización en la que se encuentra el fútbol tras la implantación del VAR".

"La jugada que supuso la expulsión de Miguel Loureiro influyó directamente en el resto del transcurso del partido", denuncia el equipo aragonés.

"Desde la SD Huesca solicitamos además al Comité Técnico de Árbitros, un mayor cuidado a la hora de designar a los colegiados y evitar que éstos procedan de ciudades implicadas en los mismos objetivos deportivos que nuestro club", pide el equipo oscense.

la reacción de petón

José Antonio Martín Otín, 'Petón', estuvo comentando en Tiempo de Juego el encuentro el Villarreal-Real Sociedad, y antes del comienzo del choque, Paco González le preguntó por las derrotas del Atlético y del Huesca. Para Petón le dolió más la derrota del equipo blaugrana.

"El día que perdió la posibilidad de quedarse a unos puntos más o menos remontables que fue en Cornellá, ese día ya… Yo ya pensé que había que pensar en el Mundial y la temporada que viene. Que suceda lo que sucedió ayer, entra en lo posible con este equipo, que es un equipo ahora mismo muy irregular, dubitativo", opinó Petón sobre la derrota del Atlético ante Las Palmas.

EFE Imagen del gol de Javi Muñoz de la victoria de Las Palmas ante el Atlético de Madrid

Más duro fue su mensaje sobre el Huesca: "Me duele lo del Huesca porque estaba el partido… Yo estaba pensando que le íbamos a meter tres al Racing, de verdad, porque todas las contras eran del Huesca. No le hacían daño, es el equipo que mejor defiende de la categoría. Siempre lo digo, con un entrenador extraordinario, unos futbolistas que estaban diez, que jugaban hace un año o dos y que se conocen perfectamente, defienden como tigres, van a la contra como leones. Y en una jugada que todavía ahora me parece dudosísima, expulsan a un futbolista, nos dejan con diez y ahí ya se complica todo".

Petón también lamentó la lesión en el codo de Dani Jiménez: "Y lo peor de todo ya no es eso, que en una jugada tan oscura te quedes con uno menos, luego con dos… Lo peor de todo es la lesión de Dani, que es el mejor portero de la categoría. Y que no sé si se lo ha roto o se lo ha luxado, pero que es una lesión complicada, claro".