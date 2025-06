Investigan la muerte de un joven de 15 años en un combate no oficial de kickboxing

El Reino Unido está conociendo estos días los detalles que llevaron a que la pelea de kickboxing que protagonizó en junio del año pasado un joven de 15 años acabaron con su muerte.

Alex Eastwood practicaba el kickboxing desde que tenía nueve años. Entrenaba en uno de los mejores clubs de Liverpool y tanto su espectacular desarrollo físico como deportivo le llevaron a competir pronto a un alto nivel.

Con quince años, Alex medía 1.90 y pesaba 80 kilos. El 29 de junio de 2024 participó en una pelea no oficial, de carácter benéfico, en un gimnasio de Wigan contra un rival cuya identidad no ha trascendido. Era un día caluroso, acudió con su casco reglamentario, pero la pelea no fue bien. Su padre contó que, en durante el segundo asalto, su casco se le salió, y en el tercero sus movimientos eran más lentos, y el chico parecía más fatigado de lo normal. "Estaba respirando como un bulldog, luchando", relató su padre al tribunal que investiga la muerte del joven.

Su padre pidió ayuda hasta tres veces y asegura que el personal sanitario y el juez que estaba en el ring creyeron que Alex estaba simplemente cansado. Pero, durante el tercer asalto, cayó al suelo y tuvo que ir al hospital en ambulancia. En él, los médicos quisieron someterle a una cirugía pero descubrieron que había sufrido daños cerebrales severos y hemorragias. El 2 de julio, tres días después de su ingreso, falleció.

Al tratarse de un combate ligero, las reglas y tiempos que lo regían no son las del deporte profesional y queda en manos de los entrenadores y árbitros. El combate no era, ni mucho menos ilegal. Incluso la asociación que rige en el Reino Unido los combates de kickboxing apoya las iniciativas con deporte base, en las que existen una serie de condiciones que deben darse por cuestiones de seguridad.

Ahora es lo que se investiga: qué sucedió esa noche para que Alex falleciera. Y no es el único: el director de Kickboxing GB, Gordon Mitchell, tiene conocimiento de otra muerte similar en condiciones parecidas.