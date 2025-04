Un jugador del Racing rompe a llorar de forma desconsolada tras un encontronazo con otro del Huesca: "¿No lo apuntas, eso no lo apuntas?”

El partido entre el Huesca y el Racing de Santander fue tensísimo. La Segunda está en su tramo final y los dos equipos se jugaban muchísimo: los aragoneses mantener su plaza de playoff y los cántabros no desengancharse de la pelea por el ascenso directo. La victoria se fue a Santander por 1-3, pero los locales acabaron con 8 jugadores y su portero titular sufrió una impactante luxación de codo. 11 contra 11 los locales iban ganando 1-0.

Captura Los jugadores del Huesca y del Racing tratan de calmar a Arana.

Un partido que tuvo de todo y que acabó con una controvertida polémica entre Juan Carlos Arana y Gerard Valentín que provocó que el primero acabara llorando y muy indignado con el colegiado. Cuando el delantero del Racing marca el tercer tanto choca con el rival que parece decirle algo.

En ese momento Arana, muy alterado, se dirige al colegiado González Díaz y le comenta que algo ha sucedido para después de irse a por el jugador del Huesca, mientras sus compañeros intentan agarrarle: El árbitro, que también trata de calmarle, le saca la amarilla. Arana vuelve a perder los nervios y se encara con el propio colegiado. Este empatizando con el futbolista no lo expulsa si no que parece darle la razón, mientras el futbolista sigue muy caliente y empieza a llorar. En los labios se le puede leer: "¿No lo apuntas, no lo apuntas?”

Captura Arana le pide al árbitro que apunte lo que le habría dicho un rival.

Tras reanudarse el juego, el colegiado sigue hablando con el delantero, que podría haberse merecido la expulsión por su comportamiento, pero que nunca la ve. De hecho, parece que González Díaz intenta ayudarle en todo momento y se muestra especialmente comprensivo. Unos minutos después, Arana se tira al suelo y se pone a llorar desconsoladamente sobre el césped totalmente roto. No ha llegado a trascender lo que realmente pasó, pero ha sido una de las imágenes de la jornada.

Tras el partido, José Alberto, técnico de los cántabros, habló sobre lo ocurrido: "Algo ha sucedido. No puedo decir más, pero sí que algo ha sucedido porque la reacción que ha tenido Arana... Tiene entereza, soporta cualquier cosa que le pueda pasar y no sé qué, pero algo ha tenido que pasar".