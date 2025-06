El enfado de dos jugadores del Draft al conocer sus nuevos equipos en la NBA: "F..."

En la madrugada de este jueves se celebró en el Barclays Center de Nueva York el Draft de la NBA 2025. Las franquicias eligieron en la primera de las dos rondas previstas a sus nuevos jugadores y como estaba cantado el número 1 fue para Cooper Flagg que militará las próximas temporadas en los Dallas Mavericks.

Entre los escogidos también estaba el alero español Hugo González, cuyos derechos fueron a parar a los Boston Celtics en el turno número 28. Una noche de sonrisas y felicidad entre los jugadores, que arrancarán próximamente su carrera en la NBA, pero también de decepción y tristeza entre los que no fueron seleccionados, lo hicieron más tarde de lo que pensaban o fueron a parar al equipo que no querían.

De estos últimos hay varios casos y han sido sonados. Uno de ellos es el de Ace Bailey, el número 5 por los Utah Jazz, que pidió a los cuartos clasificados, los Charlotte Hornets que no lo escogieran porque no quería jugar en su equipo. Al final tuvo suerte y estos optaron justo antes por Kon Knuppel. Eso si Bailey solo quería jugar en Nets, Wizards o Pelicans y había rechazado probar con los de Utah.

Algo parecido le ocurrió a Collin Murray-Boyles, número 9 por los Toronto Raptors. Este tampoco estaba contento por jugar en Toronto y tras anunciarse su nombre y mientras se abrochaba la chaqueta era captado por las cámaras murmurando un muy apreciable "joder" con cara de pocos amigos.

En el caso contrario estaba el chino Yang Hansen, número 16 con los Memphis Grizzlies, y que dio la gran sorpresa de la noche. Acudió a la ceremonia, pero no estaba en el patio de butacas como el resto de favoritos si no que se encontraba en la grada siguiendo el draft. Cuando se repartieron las invitaciones no se contaba con que estuviera tan arriba y luego no hubo marcha atrás.