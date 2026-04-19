El encuentro Salamanca CF UDS-Fabril estuvo detenido por unos gritos de "Musulmán el que no bote" en el Helmántico

El encuentro de Segunda Federación entre el Salamanca CF UDS y el Deportivo Fabril ha quedado manchado este fin de semana por un episodio bochornoso ajeno a lo deportivo. El partido, disputado en el estadio Helmántico, ha tenido que ser detenido después de que desde el fondo sur se lanzaran cánticos de carácter racista e intolerante.

Activación del protocolo antirracista

Los hechos han ocurrido en el minuto 36 de partido. Ante la situación, el árbitro ha decidido activar el protocolo antirracista, interrumpiendo el juego durante aproximadamente dos minutos. El colegiado se ha dirigido a la banda para informar al delegado del encuentro de lo que estaba sucediendo.

Tras la comunicación, se ha solicitado que se emitiera un mensaje por megafonía pidiendo el cese inmediato de los cánticos. Además, se ha lanzado la advertencia de una posible suspensión del partido si la actitud de ese sector de la grada persistía.

El acta arbitral recoge lo sucedido

El acta arbitral ha recogido de forma explícita lo sucedido: "En el minuto 36, el partido estuvo detenido dos minutos debido a que un sector de la grada cuya indumentaria se identificaba con la del equipo local, realizó los siguientes cánticos: "Musulmán el que no bote"".

El documento subraya el origen de los cánticos en un sector de la grada identificado con la afición local.

Aunque el partido ha podido reanudarse y finalizar con normalidad, el episodio deja una imagen negativa del encuentro y del comportamiento de una parte del público, poniendo de nuevo el foco en las gradas del fútbol español.

Un problema no aislado

Este tipo de incidentes no es un hecho aislado y vuelve a abrir el debate sobre la eficacia de las medidas contra la intolerancia en el fútbol. Este episodio en el Helmántico llega, además, poco después de lo ocurrido en el partido entre España y Egipto, donde también se vivieron momentos polémicos por comportamientos inapropiados en la grada. Una sucesión de hechos que refuerza la preocupación sobre la persistencia de estas conductas bochornosas en distintos niveles del fútbol.