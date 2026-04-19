El Eibar remonta ante el Huesca y se acerca a los puestos de ascenso

El Eibar sigue su escalada al sumar otra vez tres puntos en Ipurua que le colocan ya a tan solo dos de los puestos de promoción.

Pero pronto empezaron los problemas para el Eibar, dado que una lesión de Nolaskoain obligó a sustituir al defensa central titular local por Arambarri.

Después del cambio hubo minutos con pocas ocasiones, con los equipos un tanto desconcertados. El Huesca mantenía una sólida defensa e intentaba progresar poco a poco.

Fueron buenos momentos del Huesca ante un Eibar que no se recuperaba del mazazo de la pérdida de Nolaskoain.

Un tiro de rosca de Arbilla en el minuto 27 que se fue envenenando fue lo más destacable de este período, pero su centro chut salió fuera por poco.

Cuatro minutos más tarde un nuevo centro de Arbilla, que esta vez llegó bien al interior del área visitante fue cabeceado en inmejorable posición Javi Martón, pero el balón salió fuera, en la oportunidad más clara de este primer período para los locales.

Un tiro lejano y flojo de Javi Mier que se fue fuera por poco fue lo único reseñable en el bagaje ofensivo del Huesca.

La última de la primera mitad llegó en el minuto 44 tras un saque de esquina que cabeceó Jair para dejar el balón a Martón, que remató en escorzo desde el suelo y el balón pegó en el cuerpo de Jiménez, en otra ocasión para adelantarse los armeros.

Salió con más ímpetu el Eibar en la segunda mitad y a los cinco minutos de la reanudación Martón, al borde de la línea de portería, solo tuvo que poner el pie al preciso pase de Corpas para adelantar así a su equipo.

El gol supuso un auténtico mazazo para el Huesca que vio venirse abajo todo su esfuerzo defensivo de casi una hora. Trataron de ir hacia arriba, pero con pocas ideas ofensivas.

Pero en el minuto 70 un ex del Eibar, Sielva, fue el encargado de sacar un córner y en una jugada ensayada envió el balón directamente a la cabeza de Javi Mier, que logró el empate a 1.

En el minuto 73 y cuando mejor estaba el Huesca el árbitro expulsó con tarjeta roja directa a Julio Alonso y dejó a su equipo con uno menos.

La situación la aprovechó pronto el Eibar que en el minuto 77 se volvió a adelantar gracias a un potente disparo desde fuera del área de Sergio Älvarez, que se coló irremisiblemente por la parte derecha.

Tras esta derrota, los oscenses siguen en puestos de descenso.

ficha técnica

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain (Arambarri, m. 9), Jair, Arbilla (Arrillaga, m. 69), Aleix Garrido (Olaetxea, m. 62), Garrido, Sergio Álvarez, Corpas, Mada (Javi Martínez, m. 62), Adu Ares (Guruzeta, m. 69) y Martón.

Huesca: Jiménez, Toni Abad (Sielva, m. 59), Iñigo Piña, Carrillo Alonso, Álvarez (Ro Abajas, m. 79), Javi Mier, Luna (Cantero, m. 79), Portillo, Jordi Martín (Beltrán, m. 59) y Enol (Enrich, m. 69).

Goles: 1-0, m.50. Javi Martón. 1-1 , m. 70. Javi Mier. 2-1, m. 77. Sergio Álvarez.

Árbitro: El colegiado Salvador Lax del Comité Murciano. En el minuto 47 amonestó a Portillo. En el 67 amonestó a Olaetxea. En el minuto 73 expulsó a Alonso con roja directa. En el 78 amonestó a Dani Jiménez. En el 84 amonestó a Sergio Álvarez, que se perderá el siguiente partido por acumulación de tarjetas. En el 93 amonestó a Martón.

Incidencias: Antes del comienzo la presidenta del Eibar hizo entrega sobre el césped de camisetas conmemorativas a Corpas por sus 200 partidos con la zamarra azulgrana, a Sergio Álvarez por sus 250 encuentros y a Arbilla por haber llegado a los 300. Tarde soleada en Ipurua, con 5.476 espectadores.