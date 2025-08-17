La dura crítica de Emilio Pérez de Rozas al partido del Barcelona: "Jugando así..."

El Barcelona comenzó este sábado la defensa del título liguero con un triunfo cómodo ante el Mallorca (0-3), partido que terminó con dos expulsiones y los goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

EFE El defensa del Mallorca Antonio Raíllo tendido en el suelo (durante el gol que marca Ferrán Torres) en el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Mallorca y FC Barcelona disputan hoy sábado en el estadio de Son Moix. EFE/ Cati Cladera

el análisis del mallorca-barcelona

En el minuto 24, se produjo una acción polémica: Lamine Yamal disparó desde la frontal y el balón impactó en la cabeza de Raíllo. El defensa quedó tendido mientras el árbitro llevó el silbato a la boca pero no detuvo el juego. Segundos después, Ferran Torres recogió el balón y marcó un gran gol con la pierna derecha, colocando el balón en la escuadra.

la opinión de emilio pérez de rozas

En Tiempo de juego, Emilio Pérez de Rozas destacó no tanto la polémica, sino el desempeño del Barcelona. Comentó que tras el partido chateó con amigos, afirmando que había sido un partido “pobrísimo” del conjunto azulgrana, algo que sus conocidos cuestionaron hasta que Hansi Flick coincidió con él en el post partido: “Cuando acaba el partido, mi juicio es que el Barcelona ha hecho un partido pobrísimo… luego me llevé un alegrón al ver que Hansi Flick también lo reconocía.”

Pérez de Rozas añadió que equipos grandes de Europa como Manchester City o Liverpool habrían goleado al Mallorca en un encuentro así: “Creo que un equipo campeón y profesional, como el Liverpool o el Manchester City, acabaría 0-7 este partido.” Finalmente, sugirió que hasta diez equipos de LaLiga podrían ganar al Barcelona si mantiene este nivel: “Jugando así, hay diez equipos en Primera que te ganan.”

