El dueño del Israel recuerda a ETA para describir lo que su equipo sufrió en el País Vasco: "Un grupo violento de terroristas..."

La Vuelta a España 2025 se está viendo empañada por la constante polémica relacionada con la presencia del equipo Israel-Premier Tech. En las 14ª etapas disputadas ha habido protestas, intentos de boicotear la prueba y constantes insultos y reproches a los integrantes del equipo. Lo más grave se vivió el miércoles en Bilbao cuando hubo que terminar la etapa a 3 kilómetros de meta y dejarla sin ganador porque no se podía garantizar la seguridad.

Miguel Toña / EFE Una imagen de los incidentes sucedidos en la meta de Bilbao al paso de la Vuelta Ciclista a España

El dueño de este equipo del Pro Tour, que tiene garantizada la presencia en todas las pruebas de la máxima categoría porque se lo ha ganado en la carretera, y por eso corre La Vuelta, es Sylvan Adams, un magnate canadiense, amigo de Benjamin Netanyahu, que se ha hecho conocido estos días en nuestro país. Ahora, ha hablado de lo que están viviendo sus corredores en una entrevista en el medio Sports 5 israelí en la que carga duramente contra el País Vasco.

Definió como "un grupo violento de terroristas" a los que se manifestaron contra su equipo en la Comunidad Autónoma y aseguró que "no nos sorprendió cómo nos recibieron en el País Vasco, una región conocida como bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar, pero incluso con eso, nunca había visto tal dosis de odio".

@IsraelPremTech Nuevo Maillot del equipo de Israel

"Los vascos tienen los mejores aficionados del mundo y es una pena que haya terminado así", afirmó Adams antes de sacar la carta de ETA: "Les recuerdo que en las décadas de 1960 y 1970, la organización clandestina vasca ETA operó y formó una alianza con la OLP. No nos sorprendió esta recepción tan poco amistosa".

Conocido filántropo su objetivo es que el nombre de Israel llegue al máximo número de países posibles. Por eso se ha mostrado tajante en su idea de no retirar al equipo de la Vuelta a España o de cambiar de nombre al equipo. "Nunca correremos sin el nombre Israel", llegó a decir para luego tener que transigir porque su equipo lo ha quitado del maillot por motivos de seguridad: "Si damos un paso atrás, no solo sería el final de nuestro proyecto, también de otros. Mañana los boicots podrían dirigirse a Bahréin, Emiratos o Astaná. Esto no tendría fin”