Dos detenidos por el acoso en medio de la carretera a una furgoneta con una bandera del Atlético de Madrid tras la final de la Copa del Rey

La Guardia Civil detuvo a dos personas, que posteriormente fueron puestas en libertad, por el acoso a una furgoneta que llevaba una bandera española con el escudo del Atlético de Madrid cuando circulaban por la A-5 en Mérida a la vuelta de la final de Copa, que serán investigadas por la vía penal.

Así lo confirmó este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien explicó a los medios que los acusados serán investigados “por la vía penal”, tras ser detenidos "en Mérida tras paralizarse a una furgoneta”.

“Irá por la vía penal de forma clara pues se pone en riesgo la vida de otra persona y es una irresponsabilidad”, manifestó el delegado del Gobierno.

Las dos personas, vecinos de Euskadi y mayores de edad, ya están en libertad, manifestó.

En un vídeo publicado el domingo en varias redes sociales, se aprecian tres furgonetas oscuras que circulan junto a una cuarta, esta última de color blanco con la citada bandera, y sobre la cual una de las oscuras hizo una maniobra peligrosa.

Una de las tres primeras se sitúa en paralelo por la izquierda a la furgoneta blanca con la puerta derecha abierta y amaga con aproximarse u ocupar el carril derecho por el que circulaba el vehículo con la citada bandera.

Fuentes del instituto armado confirmaron que hay una investigación abierta a raíz del visionado del vídeo.

Las imágenes fueron grabadas este domingo, un día después de la final de la Copa del Rey, que disputaron en Sevilla el Atlético de Madrid y la Real Sociedad -con triunfo blanquiazul-, en la autovía A-5 a la altura de Mérida, según se escucha en el vídeo grabado por los ocupantes de un vehículo que circulaba detrás de las furgonetas.