Marcos Llorente es uno de los pilares del Atlético de Madrid y de la Selección Española. El centrocampista, ahora lateral derecho, se ha ganado con esfuerzo y trabajo en puesto en el once de ambos conjuntos. Su rendimiento sobre el césped es indiscutible. Si lo pueden ser algo sus posturas en relación a otros temas. Y precisamente sobre ello escribe este miércoles The Telegraph en la previa del Atlético-Arsenal. Un artículo que ha causado polémica y controversia en las redes sociales.

extracto del artículo

“¿Cómo frenar a Marcos Llorente? Esta es la pregunta que se plantean tanto en el Arsenal, que se enfrenta al Atlético de Madrid de Llorente en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones el miércoles, como en el Ministerio de Sanidad español. Dentro del gobierno español, Llorente es más conocido como una amenaza para la salud pública que para la defensa del Arsenal.

Llorente, jugador clave del Atlético desde 2019, es el "biohacker" más polémico y franco del fútbol. En los últimos años ha acaparado titulares por sus ideas alternativas sobre la salud y el estilo de vida, muchas de las cuales ha compartido con sus millones de seguidores en redes sociales, al tiempo que se ha consolidado como un destacado teórico de la conspiración.

COPE Marcos Llorente ha sido muy crítico con las estelas que dejan los aviones.

Esto ha dado lugar a una situación insólita: este internacional español de 31 años, uno de los rostros más conocidos de La Liga, se ha convertido en enemigo de las autoridades sanitarias de todo el país. ¿Qué convierte a Llorente, que se espera que sea titular contra el Arsenal, en un rival tan problemático para estos expertos en salud? El principal problema es su postura sobre la luz solar y el protector solar.

La posición de Llorente dentro de la cultura española es curiosa. Sus opiniones sobre los protectores solares, evidentemente, han causado alarma. Sus gafas de sol amarillas se han convertido en motivo de burla, al igual que su aparente apoyo a la teoría conspirativa de las "chemtrails", que sugiere que las estelas de condensación que dejan los aviones son en realidad productos químicos rociados a gran altitud con fines secretos.

Instagram Marcos Llorente vestido de crema de sol

Sin embargo, también hay muchos que respetan a Llorente por ciertos aspectos de su estilo de vida. En materia de nutrición, por ejemplo, se ha ganado admiradores por hablar sobre los peligros del azúcar, los alimentos ultraprocesados y las grasas. En el fondo del debate reside la realidad de que Llorente es, sin duda, un atleta excepcional.

Llorente cree firmemente que estos hábitos, principios y teorías son fundamentales para su éxito como atleta. Contra el Arsenal, en uno de los partidos más importantes de su carrera, buscará demostrar por qué su singular enfoque fuera del campo lo convierte en un jugador único dentro de él.