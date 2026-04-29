La norma que la FIFA va a estudiar y que podría cambiar el fútbol mundial: Canteranos obligatorios en el once

"El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes para implementar la obligación reglamentaria de que los clubes de categoría absoluta cuenten al menos con un jugador canterano de la categoría sub-20 o sub-21 en el terreno de juego y presentar la propuesta ante el Consejo de la FIFA el año que viene", anuncia el máximo organismo federativo en su página web.

Se trata de una medida que se llevará a consulta y que podría ser implementada en el futuro si todas las partes están de acuerdo. Supondría un gran cambio en lo que hasta ahora es el mundo del fútbol. Los clubes se verán obligados a invertir en sus canteras y contar con varios jugadores de ellos en sus equipos para cumplir con lo que la FIFA puede aprobar. En España, por ejemplo, en Primera RFEF es obligatorio tener en plantilla 6 jugadores sub-23, pero en el fútbol profesional esta norma no está vigente.