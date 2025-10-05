Dos apuñalados, uno grave, en una pelea durante un partido de fútbol organizado por Internet

Dos hombres han resultado heridos este sábado en Getafe, en el barrio del Sector 3, después de ser apuñalados en el transcurso de una pelea relacionada con una competición de fútbol que se había organizado a través de Internet.

Uno de los heridos, era un varón de 34 años que presentaba dos heridas incisas en el cuello y que ha sido estabilizado y trasladado grave al Hospital 12 de Octubre tras ser atendido por el Summa. El otro herido se habría desplazado por sus propios medios al Hospital de Getafe con dos heridas en la espalda.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido. Aunque en principio se pensaba en el uso de un arma blanca para cometer las agresiones, se baraja la hipótesis del uso de una botella rota.

Los hechos ocurrieron en una pistas deportivas de libre uso que se encuentran en la Avenida de las Arcas del Agua, junto al metro de Conservatorio. Allí se estaría organizando, según fuentes municipales, un torneo de fútbol, en el que los participantes habían quedado por Internet. La agresión se ha producido tras una discusión y según las mismas fuentes "ni el agredido grave ni el agresor eran de Getafe, aunque si se conocían entre ellos".