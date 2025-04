Las diferencias que aprecia Mateu Lahoz entre las expulsiones a Mbappé y a Manu Sánchez: "No son situaciones similares"

El Real Madrid sumó el pasado domingo una importante y sufrida victoria en Vitoria por 0-1 ante el Alavés. Un solitario gol de Camavinga mantiene a los de Carlo Ancelotti a cuatro puntos del Barcelona.

gol anulado

La primera acción polémica llegó en el minuto 20 del encuentro cuando el colegiado Soto Grado anuló el gol de Raúl Asencio a instancias del VAR por una falta previa de Rüdiger sobre el guardameta local Owono.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín mostró sus dudas sobre esa decisión arbitral: "Es faltita, entendemos que cualquier toque a los porteros lo anulan".

Imagen VAR del gol anulado al Real Madrid ante el Alavés

"Reconociendo que el movimiento de Rüdiger es para entorpecer al portero", apunta Pedro Martín, añade que "aunque no le tocara, se la comía".

La conclusión final de Pedro Martín sobre esta polémica fue la siguiente: "El árbitro en principio lo había visto perfectamente, había dado gol y que no era falta".

expulsiones

El partido estuvo marcado por la expulsión de Kylian Mbappé al término de la primera parte por una temeraria entrada en el centro del campo sobre Antonio Blanco.

EFE Momento de la entrada de Mbappé a Antonio Blanco, por el que fue expulsado

"Hay algo que delata a Mbappé, y no es solo la altura de los tacos, es que lo hace aposta. Encoge primero la rodilla para golpear más fuerte", señaló Paco González durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

Como ya informó el pasado domingo nuestro compañero Isaac Fouto, Mbappé se expone a un partido de sanción, que sería el del próximo fin de semana ante el Athletic.

Después, en el minuto 69, el defensa del Alavés Manu Sánchez derribó a Vinicius cuando el brasileño se disponía a salir a la contra. Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Pedro Martín indicó lo siguiente: "En el fútbol actual te la sacan y ya está. Ya sé que se iba solo, pero el jugador a la vez que va a cortar la pelota, levanta el pie. A mí, cuando se produce en este tipo de cosas de un tío que va a por la pelota y le pone los pies en la pantorrilla... sí, que la imagen es muy fea, pero no le ha hecho daño".

EFE Imagen de la entrada de Manu Sánchez sobre Vinicius en el Alavés-Real Madrid

Anoche, durante El Día Después de Movistar+, el excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz fue claro con la diferencia entre ambas acciones, aunque para él ambas acciones son expulsiones.

"No me ha gustado la redacción del acta porque son un copia y pega. Solo cambia espinilla y solo cambia gemelo. Para mí creo que objetivamente no son situaciones similares y que se deberían haber descrito de forma distinta", explicó el también comentarista arbitral de Tiempo de Juego.

