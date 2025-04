La reflexión de Juanma Castaño sobre la entrada de Mbappé a Antonio Blanco: ¿Cómo habría sido mediáticamente...?

El Real Madrid se ha afianzado en la segunda posición de LaLiga después de solventar con victoria su dura visita al Alavés (0-1) en la 31ª jornada, un partido en el que un solitario gol de Eduardo Camavinga le valió para atar tres puntos que se antojaban muy complicados por la expulsión de Kylian Mbappé en el tramo final de la primera mitad y que le recargan de confianza de cara al partido de 'Champions' del miércoles ante el Arsenal.

la roja a mbappé

El francés Kylian Mbappe fue expulsado a los 38 minutos del partido por una dura entrada sobre Antonio Blanco. El colegiado César Soto Grado en un primer momento le mostró cartulina amarilla, pero fue avisado desde el VAR y, tras revisar la acción en el vídeo, cambió su decisión y le enseñó la tarjeta roja, la cuarta de su carrera.

EFE Acta arbitral de Soto Grado de la expulsión de Mbappé.

Soto Grado, reflejó el siguiente motivo en el acta: "entrar con el pie en forma de plancha a la altura de la espinilla de un contrario, en la disputa de un balón, usando fuerza excesiva". Tal y cómo ha redactado lo ocurrido, lo más normal es que le caiga un solo partido. El matiz de la disputa de balón es la clave. Escribe también que hay uso excesivo de fuerza, pero el hecho de que vaya al balón hará que se le aplique el Artículo 130.1 que es producirse de forma violenta en ocasión del juego y que se sanciona con un partido.

La opinión de El Tertulión

La redacción del acta y si había disputa o no de balón han salido a debate durante bastante tiempo en El Tertulión de este domingo: "Tienen plantillas hechas para que el Comité de Competición no les pille en una renuncia en el acta", decía Manolo Lama que añadía que se trataba de "redacciones ambiguas. Antes les gustaba describir las jugadas minuciosamente y de repente se dieron cuenta y dijeron se acabó".

EFE Kylian Mbappé cae derribado tras una entrada por detrás de Carlos Romero en Cornellá.

"Yo he pensado mucho cómo habría sido mediáticamente esta acción si en lugar de hacerla Mbappé se la hacen a Mbappé", ha preguntado Juanma Castaño. Siro López le ha contestado que "le hicieron una entrada parecida a Mbappé en el campo del Espanyol", en referencia a la famosa patada por detrás de Carlos Romero al galo que no fue sancionada con roja y que provocó el famoso comunicado contra los árbitros del equipo blanco. "La enorme suerte es que Antonio Blanco no tiene el pie apoyado y los tacos clavados en el suelo porque si no se la parte en dos la pierna", finalizó el director de El Partidazo de COPE.

