El día en el que Santi Cañizares se negó a saludar a José Luis Ábalos cuando era ministro: "Lo que no soporté"

Santiago Cañizares, comentarista de Tiempo de Juego ha desvelado este sábado en la previa del partido entre el Girona y el Valencia una anécdota con el exministro socialista José Luis Ábalos de protagonista. El político, que está siendo investigado por su presunta participación en una trama de corrupción en el seno del PSOE se cruzó un día en el camino de Cañizares tal y como este ha contado.

Las últimas investigaciones sobre ábalos

Este viernes se dieron a conocer nuevas revelaciones de la UCO, según las cuales habría indicios del cobro de mordidas por parte del que fuera ministro de Transportes y ‘número tres’ del PSOE. El atestado afirma que el exdirigente socialista manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Un dinero que habría usado para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar y que, al menos en parte, provendría de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes que Ábalos dirigió entre 2018 y 2021, según los investigadores.

La anécdota de Cañizares

"Yo tengo una anécdota con Ábalos, no le conozco, pero tengo una anécdota con él", aseguraba Cañizares en Tiempo de Juego. "Estaba yo comiendo en un restaurante en la carretera Madrid-Valencia, muy bueno, un restaurante fantástico. Iba yo solo y cuando entro allí hay un despliegue de la leche y le pregunto al jefe '¿qué pasa aquí hoy?' Baja la cabeza y me dice, los políticos, los políticos. Cuando acabo de comer me voy a levantar y viene un guardaespaldas y me dice: 'Mira el señor Ábalos está aquí dentro y te quería saludar, por favor si puedes entrar aquí al salón'", relataba el exguardameta internacional.

"Le dije no, tengo mucha prisa, tengo que llegar a Valencia y llego tarde. Me levanté y me fui, no quise entrar", ha finalizado. Paco González le ha preguntado si sospechaba algo o hacía muchos años a lo que el portero ha contestado: "Era un pelín ya sospechoso, pero sobre todo lo que no soporté es esa prepotencia de decir estamos en el salón privado, aquí todo el mundo está incómodo, con guardaespaldas de pie viendo cómo comemos y encima levántate que es que te quiere saludar y pasa ahí. No. Pasé de él, hubiera sido Ábalos o otro", ha sentenciado.

