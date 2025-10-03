Ábalos se defiende y alega que los pagos del PSOE están "justificados" y son legales

El exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha defendido este viernes que "todos los pagos" que recibió del partido "son legales y están justificados" y ha considerado que el nuevo informe de la Guardia Civil evidencia una "intencionalidad tendenciosa" que entorpece su defensa y la "presunción de inocencia".

Así lo ha asegurado Ábalos en la red social X sobre el informe de la Guardia Civil que apunta a "desembolsos" de 95.437 euros de Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados" y detecta entregas en efectivo del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

Ha apuntado que es "precipitado catalogar de procedencia desconocida la cantidad de 95.000 euros sin haberlo investigado previamente" y ha remitido a las explicaciones dadas este viernes por el propio PSOE, que asegura que todos los pagos "son legales", están "justificados" y corresponden a liquidaciones de gastos por caja y transferencias.

Ábalos ha añadido que todas las cuentas del PSOE "ya fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas que dio su visto bueno" y ha lamentado que "una vez más la UCO suplante a dicho tribunal con su verdad absoluta".

"¿Acaso la UCO no han hecho debidamente las indagaciones y diligencias oportunas de comprobación antes de sacar sus conclusiones? ¿Y por qué lo hacen así? Porque saben que al final la justicia, a la hora de elaborar sus autos de procesamiento, va a quedar en lo que ellos dicen", ha considerado.

Ha esgrimido el exministro y exdirigente socialista que "no hay ni rastro" de "esas mordidas millonarias" que se le han atribuido en el caso Koldo y ha insistido en que no ha habido "un incremento patrimonial, ni hay fondos exagerados" en su cuenta.

"Al final va a resultar que lo que han terminado investigado es mi vida privada, mi estilo de vida, que es lo que está quedando y es algo absolutamente innecesario", ha concluido.