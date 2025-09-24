Un detenido y dos investigados por los incidentes durante el paso de La Vuelta por Mos

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervienen durante las protestas en la 16ª etapa de La Vuelta.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras dos por los incidentes ocurridos en Mos durante la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista a España.

La persona detenida, según ha podido confirmar EFE, es un vecino de la localidad pontevedresa de Arcade, al igual que una de las personas investigadas, mientras que la otra es de la ciudad de Ourense.

(EPA) EFE Egan Bernal se llevó el triunfo en la 16ª etapa que finalizó a 8km de meta por las protestas.

A todos ellos se les investiga como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos, atentado y resistencia a la autoridad.

Estas tres personas participaron en las protestas contra Israel y a favor de Palestina que obligaron a adelantar el final de la etapa 16 de la Vuelta ocho kilómetros.

Entonces se produjeron algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y algunos de los manifestantes que han derivado en esta detención y investigaciones.