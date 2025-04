Se desvelan más detalles de la denuncia a Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual: Dónde habría ocurrido todo y por qué esperó 6 meses

Un juzgado de Barcelona ha abierto una investigación al futbolista del R.C.D.Espanyol Álvaro Aguado, de 28 años, por una presunta agresión sexual a una empleada del club cometida en junio de 2024 en la discoteca Opium de la Ciudad Condal.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del club blanquiazul, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona mantiene abierta una causa contra este centrocampista del Espanyol por un delito de agresión sexual. Los hechos ocurrieron la noche del 23 de junio de 2024, durante una fiesta privada que un grupo de trabajadores del club organizaron en la citada discoteca para celebrar que el Espanyol había logrado el ascenso a Primera División.

La mujer, que según el Espanyol tenía una relación laboral con el club, decidió denunciar tiempo después, ante lo que el juzgado abrió diligencias de investigación y ha citado a Aguado como investigado para el próximo mes de mayo.

El periódico aporta más datos de lo sucedido

El Periódico proporciona este miércoles más detalles sobre los presuntos hechos que habrían ocurrido el pasado 23 de junio. Todo habría sucedido en los lavabos de la discoteca Opium y según las fuentes citadas por este medio, la denuncia es por un presunto delito de agresión sexual con penetración. La mujer, que en estos momentos continúa trabajando en el club, acudió ante los Mossos en enero y no lo hizo antes porque, entre otras razones, temía por su situación laboral y no se veía con fuerzas para hacerlo y enfrentarse a un proceso judicial.

CORDONPRESS Álvaro Aguado, durante un partido con el RCD Espanyol

Dio el paso a principios del 2025 y en esos momentos la policía, tras una serie de averiguaciones, remitió la denuncia a los juzgados de Barcelona. Sin embargo, no se han podido visualizar las grabaciones del interior de la discoteca porque se borran cada cierto tiempo, aunque si se están analizando las imágenes del exterior de la discoteca. Opium no puso en marcha el protocolo contra agresiones sexuales porque los empleados no tuvieron ningún conocimiento de lo sucedido. Los agentes han estado interrogando al personal de seguridad que ese día estaba en el hotel y a otros empleados de la sala.