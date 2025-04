La 'normalidad' de Aguado camino de Vigo

Investigado por una presunta agresión sexual. Así rezan las crónicas periodísticas cuando se refieren a Álvaro Aguado, el centrocampista del Espanyol que ha sido noticia desde que ayer se hizo pública la denuncia de una trabajadora del club sobre un presunto incidente que se produjo el 23 de junio de 2024, en una discoteca en la que se celebró la fiesta del ascenso del Espanyol.

Mientras que la justicia hace su trabajo, Aguado ha seguido haciendo el suyo esta mañana. Puntual como acostumbra, el jienense se ha ejercitado a la órdenes de Manolo González en uno de los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva. La rueda de prensa prevista para hoy fue suspendida por el departamento de comunicación de club, evitando así que los periodistas tuvieran acceso a las instalaciones en Sant Adrià, y a su vez impidiendo que el foco se desvíe de dónde debe apuntar... Vigo y el Celta. Los medios que acudieron tuvieron que quedarse en la puerta a la espera de encontrar el fugaz y silencioso paso del coche de Aguado camino de casa.

El Espanyol reclama que se respete la “presunción de inocencia” para un Aguado que está investigado, no acusado por el momento. Va a ser citado en mayo según las informaciones publicadas. De todas las interrogantes que se suscitan en el caso, solo una de ellas va a resolverse en las próximas horas. ¿Será convocado Aguado para ir a Vigo? Está por ver. El Espanyol no ha tomado medida disciplinaria ninguna, a la espera de que el caso avance. No está apartado y seguirá entrenando con la naturalidad que pueda, pese a que se reconoce que el momento que está viviendo el jugador no es el oportuno para que siga en el nivel competitivo que se exige. Manolo González va a ofrecer este viernes la ruda de prensa previa al choque en Balaídos. Será ahí cuando el club, otra vez en boca de su portavoz/entrenador, dé un paso definitivo para resolver si Aguado seguirá ayudando al equipo en el campo o deberá pasar a un segundo plano para que pueda resolver con calma el trance que se le viene encima.