El despiste viral de Lamine Yamal con su pasaporte

España solventó con mucha facilidad la su salida más dura en los clasificatorios para el Mundial 2026. Un recital futbolístico que le otorga el liderato del Grupo E y encarrila el pase con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.

Todo era felicidad entre los jugadores de la selección hasta que Lamine Yamal se dio cuenta de que no llevaba consigo su pasaporte. De hecho, hasta tuvo que abrir la maleta para buscarlo al abandonar el Estadio Büyükşehir Belediye de Konya , aunque no tuvo mucha suerte.

Beyaz Futbol captó a la estrella de la selección española y del Barcelona visiblemente nervioso y según este medio turco, Lamine estaba buscando su documentación. Además, otras fuentes apuntaron que el jugador había estado buscando su pasaporte en el vestuario. Emir, de Beyaz Futbol, autor del vídeo, informó que el jugador salió del estadio un encontrarlo.