Los 'sabios' de Tiempo de Juego dictan sentencia: este es el mejor deportista del siglo

El programa Tiempo de Juego de la cadena COPE ha reunido a su equipo de expertos y colaboradores para responder a una de las grandes preguntas del deporte: ¿quién ha sido el mejor deportista del primer cuarto del siglo XXI? Tras un exhaustivo repaso y un intenso debate, la balanza se ha inclinado a favor de Rafael Nadal, quien se ha impuesto en la votación final a otras dos leyendas como Leo Messi y Usain Bolt.

Un desfile de leyendas

Para alimentar el debate, el programa solicitó a sus especialistas que eligieran a los tres mejores en sus respectivas disciplinas. Julio Maldonado 'Maldini' coronó a Leo Messi como el mejor futbolista, por delante de Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. En baloncesto, Paniagua se decantó por el trío de la NBA formado por LeBron James, Stephen Curry y Kobe Bryant.

El tenis tuvo como protagonista indiscutible a Rafael Nadal en la elección de Ángel García, quien lo situó por encima del 'Big Three'. En la Fórmula 1, Carlos Miquel eligió a Max Verstappen como el mejor, seguido de Fernando Alonso y con Hamilton o Schumacher, compartiendo la tercera posición. Para las motos, Borja González destacó a Marc Márquez como el piloto más grande de los últimos 25 años, con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo completando su podio.

El atletismo tuvo un claro vencedor para José Luis Gil: Usain Bolt, la máxima expresión de dominio en la pista. Otras figuras globales como el boxeador Floyd Mayweather, el ciclista Tadej Pogačar, el golfista Tiger Woods o la estrella de la NFL Tom Brady también fueron seleccionados como los número uno en sus deportes, junto a menciones para mitos como Michael Phelps o Simone Biles.

El veredicto final

El debate final en el estudio estuvo protagonizado por Manolo Lama, Tomás Guasch, Roberto Palomar y Ángel García. Lama y Guasch defendieron apasionadamente la candidatura de Nadal, destacando su impacto emocional por encima de los números. "A mí el tío que más me ha llenado en los 63 años que tengo se llama don Rafael Nadal Parera", sentenció Lama para argumentar su voto.

Frente a la visión emocional, Roberto Palomar reivindicó la figura de Leo Messi, argumentando la dificultad de dominar el fútbol, "el deporte más popular". Por su parte, Ángel García apostó por la universalidad y el impacto global de un atleta individual como Usain Bolt, lanzando una idea clara sobre su criterio de selección.

Nadal, un deportista para la historia

Finalmente, el veredicto final de los 'sabios' de Tiempo de Juego encumbró a Rafael Nadal. Los contertulios destacaron su capacidad para unir a todos los aficionados y el valor de sus hitos, como sus 14 títulos de Roland Garros, un logro considerado "irrepetible". Su carácter y su entrega fueron claves para que los sabios lo eligieran como el mejor deportista de estos 25 años, con Leo Messi en segunda posición y Usain Bolt cerrando un podio de auténticas leyendas.