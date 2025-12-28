José Riveiro analiza la Copa de África y descubre el talento de la selección de Sudáfrica: "Tienen jugadores muy divertidos de ver y puede dar más de un susto"

Con la Copa África en pleno apogeo, el entrenador español José Riveiro ha ofrecido una radiografía detallada del fútbol africano en Tiempo de Juego. Tras su paso por Sudáfrica y Egipto, el técnico desmonta los prejuicios que rodean al continente en lo futbolístico que, asegura, es un gran desconocido. "Creo que mucha gente se sorprendería de lo contrario, de lo bien organizada que está la liga sudafricana", ha afirmado Riveiro.

Sudáfrica: la cuna del talento técnico

Frente al estereotipo del futbolista africano puramente físico, Riveiro rompe una lanza por la calidad técnica, especialmente en el sur del continente. "El fútbol sudafricano es todo lo contrario. Es talento puro, calidad técnica, creatividad, jugadores muy muy divertidos de ver", ha explicado. El técnico diferencia este perfil del de otras zonas como Nigeria, Ghana o Costa de Marfil, donde el componente "bastante más físico" es más predominante.

EFE Brahim celebra un gol de Marruecos durante la Copa de África.

Su experiencia de tres años en el Orlando Pirates de Sudáfrica, donde consiguió muchos títulos, le ha permitido vivir una "progresión grande personalmente como entrenador" y confirmar el potencial de la región. De hecho, ha recordado que con este equipo estuvo "a nada de jugar la final" de la Champions africana, cayendo en semifinales ante el Pyramids FC egipcio.

Al-Ahly, un gigante con una exigencia "desproporcionada"

Su éxito en Sudáfrica le abrió las puertas del Al-Ahly egipcio, que ha descrito como "el club más laureado del mundo junto con el Real Madrid". Se trata de una entidad con una masa social estimada de 100 millones de aficionados y que es "el club más importante del continente y también de Middle East". Según Riveiro, es "un gigante, un club con una exigencia desproporcionada".

La influencia del Al-Ahly es tal que la selección de Egipto se nutre casi por completo de sus filas. El técnico ha señalado que la base del combinado nacional son "seis o siete jugadores titulares" que él mismo tuvo a sus órdenes, describiéndolos como futbolistas "con muchísima experiencia, supercompetitivos y de mucho nivel".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Varios jugadores del Al-Ahly celebran un gol durante un partido.

Análisis de la Copa África: favoritos y posibles sorpresas

En cuanto a la jerarquía de las ligas, Riveiro ha situado a la egipcia y la marroquí como "las más fuertes", seguidas de la argelina. Sin embargo, ha insistido en el valor de la liga sudafricana, "muy poco conocida pero con clubes como Mamelodi Sundowns, que causó muy buena impresión en el Mundial de Clubes, Orlando Pirates o Kaizer Chiefs".

@BafanaBafana Los jugadores de Sudáfrica celebran la victoria contra Angola.

Para la presente Copa África, el entrenador gallego ve a Marruecos como "claro favorito", sin descartar nunca a potencias con experiencia como Camerún y Costa de Marfil. Sobre Egipto, ha advertido de su peligrosidad competitiva: "Cuidado con Egipto, porque tienen una selección que de medio campo para arriba, tienen calidad para ganar los partidos sin jugar bien".

Finalmente, Riveiro ha puesto el foco en Sudáfrica como la selección que "puede dar más de un susto" si supera la fase de grupos. Ha recomendado seguir a sus "jugadores muy jóvenes y divertidos de ver", como el central Mbokazi, de 20 años y recién fichado por la MLS, o extremos como Nkota o Mofokeng, "de los que ya no se ven casi en Europa".