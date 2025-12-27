Emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota donde dos de sus tres hijos fueros los protagonistas

Más allá de lo deportivo, donde el Liverpool ha ganado 2-1 a los Wolves, el partido que han disputado los dos equipos en Anfield ha estado marcado por el emotivo homenaje a Diogo Jota, jugador que vistió las camisetas de ambos clubes.

Dos de sus tres hijos, Dinis y Duarte, salieron al terreno de juego encabezando la fila de jugadores 'reds' acompañados por el capitán del equipo Virgil van Dijk. En ese momento, Anfield se puso de pie para cantar a la vez You'll Never Wakl alone, la canción que identifica al los 'reds'.

Además, el homenaje continuó durante el partido. En el minuto 20, para recordar al jugador que llevó este dorsal, ambas aficiones se volvieron a levantar para aplaudir al jugador que perdió la vida en un accidente de coche el pasado verano en España. Hay que recordar que el Liverpool retiró el dorsal 20 de sus camisetas para asegurarse de que el portugués fuera el último en vestirlo.

un bonito momento

Por otro lado, una de las imágenes del día la dejó Van Dijk que estuvo jugando con los hijos de Diogo Jota sobre el césped dando unos toques con el balón, mientras su madre lo veía emocionada en la grada.