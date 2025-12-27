COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

premier league

Emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota donde dos de sus tres hijos fueros los protagonistas

El Liverpool y Wolves, donde jugó el portugués, homenajearon al jugador con una sonora ovación por parte de todos los aficionados que llenaron las gradas de Anfield.

Los hijos de Diogo Jota junto a Virgil van Dijk, en el homenaje a su padre

EFE

Los hijos de Diogo Jota junto a Virgil van Dijk, en el homenaje a su padre

Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura

Más allá de lo deportivo, donde el Liverpool ha ganado 2-1 a los Wolves, el partido que han disputado los dos equipos en Anfield ha estado marcado por el emotivo homenaje a Diogo Jota, jugador que vistió las camisetas de ambos clubes.

Dos de sus tres hijos, Dinis y Duarte, salieron al terreno de juego encabezando la fila de jugadores 'reds' acompañados por el capitán del equipo Virgil van Dijk. En ese momento, Anfield se puso de pie para cantar a la vez You'll Never Wakl alone, la canción que identifica al los 'reds'. 

Además, el homenaje continuó durante el partido. En el minuto 20, para recordar al jugador que llevó este dorsal, ambas aficiones se volvieron a levantar para aplaudir al jugador que perdió la vida en un accidente de coche el pasado verano en España. Hay que recordar que el Liverpool retiró el dorsal 20 de sus camisetas para asegurarse de que el portugués fuera el último en vestirlo. 

un bonito momento

Por otro lado, una de las imágenes del día la dejó Van Dijk que estuvo jugando con los hijos de Diogo Jota sobre el césped dando unos toques con el balón, mientras su madre lo veía emocionada en la grada. 

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking